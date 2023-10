La Cavese regola il Trastevere al Lamberti. Piovaccari-gol e biancoblù al primo posto

Un gol di Piovaccari, una prestazione di carattere e la vetta solitaria conquistata. La Cavese di Daniele Cinelli batte di misura il Trastevere tra le mura amiche e fa registrare la quinta vittoria in campionato. Ottimo approccio al match per gli ospiti allo Stadio Lamberti, ma la compagine biancoblù rette all’urto e contiene le azioni degli avversari. La prima occasione è sviluppata dai padroni di casa con un traversone di Derosa per Antonelli, il centrocampista manda sul fondo. Il Ninja blufoncè ci riprova ancora di testa, questa volta però trova soltanto l’esterno della rete. Al quarto d’ora di gioco si sblocca la partita con gli aquilotti bravi a conquistare il possesso con il pressing alto, Piovaccari con il colpo sotto beffa l’estremo difensore e regala il vantaggio ai suoi. La reazione della formazione laziale arriva tre giri di lancette più tardi con un tiro di Alonzi salvato da Magri sulla linea. Il Trastevere resta in avanti e cerca di impensierire Boffelli con una punizione di Massimo, deviata però in angolo. La Cavese, nel finale di primo tempo, costruisce una nuova manovra d’attacco con Foggia che non colpisce bene. Nelle battute iniziali della ripresa, Antonelli si fa trovare pronto su un passaggio di Derosa, ma la conclusione è centrale. I metelliani mettono alle corde gli avversari, Sette imbecca Piovaccari: l’attaccante impegna Semprini, prodigioso nella parata. I ragazzi di Cinelli non si fermano e si affacciano nell’area romana con una botta a giro di Foggia. La partita resta equilibrata, con il risultato in bilico. Nella parte centrale del secondo tempo si registra una buona opportunità per gli ospiti e una fase di gioco più intensa in mezzo al campo. I biancoblù amministrano il minimo vantaggio e, al triplice fischio, si assicurano la vittoria. Si tratta di un successo importante che vale la vetta della classifica.

Il tabellino

Cavese: Boffelli, Troest, Magri, Derosa, Cinque, Sette (67’ Chiarella), Konate, Antonelli (75’ Urso), Collura (46’ Polanco), Piovaccari (55’ Felleca), Foggia (67’ Ospitaleche). A disp.: Ascioti, Fraraccio, Rana, Mercurio. All.: Cinelli

Trastevere: Semprini, Rosati (53’ Cesari), Santovito R., Conti (78’ Sebastiani), Massimo, Trasciani (53’ Bertoldi), Calderoni, Crescenzo, Alonzi, Mastropietro (72’ Cacheiro), Fragnelli (55’ Crovello). A disp.: Foschini, Ferramisco, Pandimiglio, Santovito G. All.: Cioci

Arbitro: Verrocchi di Sulmona

Marcatori: 13’ Piovaccari (C)

Ammoniti: Troest, Collura, Sette, Konate, Boffelli

Espulsi: 91’ Mastropietro e Foggia dalla panchina