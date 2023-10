La Nocerina cade a Tertenia e perde la vetta. La Costa Orientale Sarda ribalta il risultato e vince al 94'

La Nocerina va in vantaggio due volte, ma non basta. La Costa Orientale Sarda risponde e vince nel recupero con una clamorosa rimonta. Lo scontro al vertice giocato a Tertenia sorride ai gialloblù, la squadra di Gianluca Esposito sfiora soltanto il blitz esterno. I Molossi, sconfitti per 3-2 al 94’, perdono la vetta, con il sorpasso di Cavese e Cynthialbalonga.

La partita si apre con una prima iniziativa dei padroni di casa, la conclusione di Cossu si perde alta sopra la traversa. Sul ribaltamento di fronte i rossoneri costruiscono una buona occasione non sfruttata da Basanisi su suggerimento di Guida. Al 5’ ci prova Fontana con un tiro centrale, nessun problema per Tommasino nell’intervento. Otto minuti più tardi, Gallo stacca su un calcio piazzato di Demontis dalla trequarti: l’incornata si spegne sul fondo. Al 26’ giocata di Piras sulla destra e combinazione con Floris, poi sfera per Aloia che calcia ma non indirizza. Nella circostanza però si alza la bandierina che segnala fuorigioco. Poco prima dell’intervallo, i Molossi passano in vantaggio con Guida che concretizza un cross di Rossi: pallone alle spalle di Tommasino e incontro sbloccato a Tertenia. In avvio di secondo tempo, la Nocerina incassa il ritorno della Costa Orientale Sarda, abile a pareggiare con uno stacco preciso di Aloia su assist di Cossu. L’undici di Esposito non ci sta e risponde, al 55’ Basinisi innesca El Bakhtaoui che controlla e batte il portiere avversario in uscita. La replica sarda non si fa attendere con il mancino centrale di Nurchi, facile preda dell’attento Fantoni. Al 78’ Rossi commette fallo su Cogotti in area, il direttore di gara assegna il penalty: sul dischetto si presenta Ladu che fulmina Fantoni, abile ad intuire ma non a respingere. Nel recupero Nurchi sorprende la retroguardia campana e fa 3-2.