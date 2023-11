Derby ostico per la Nocerina in casa del San Marzano

Derby tutt’altro che facile per la Nocerina che, domani alle 14:30, farà visita ai “cugini” del San Marzano, reduci dal cambio in panchina avvenuto in settimana con Mauro Zironelli che ha preso il posto di Mimmo Giampà. La dirigenza, che pure in estate aveva investito per costruire un organico di tutto rispetto dopo la promozione dall’Eccellenza, ha deciso il cambio di rotta alla luce delle due vittorie, 6 pareggi e due sconfitte che hanno sin qui caratterizzato il cammino in campionato della squadra che ha dodici punti in classifica come Ostiamare e Romana. Dodici i gol messi a segno, undici quelli incassati per una compagine che, in casa, ha comunque sinora fatto bene con due vittorie e tre pareggi per nove gol segnati e quattro incassati. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Allegretti e Ferrari con tre centri ciascuno. A seguire il centrocampista Maimone a quota due. Una rete ciascuno per il difensore Musso, il centrocampista Cuomo, il trequartista Di Gennaro e l’attaccante Coly.

Mercato estivo sicuramente sontuoso per il San Marzano. Su tutti spicca l’arrivo di un certo Davide Di Gennaro, trequartista con tanta esperienza, soprattutto in Serie B, reduce da 15 gol nello scorso torneo con la casacca del Portici. In difesa sono arrivati, tra gli altri, Altobello dalla Cavese, Bruno dal Grosseto e Somma dalla Recanatese. In mezzo al campo si segnalano Cipolla dalla Paganese, Emmanouil e Maimone dal Lamezia nonché Favo, figlio d’arte, dalla Nocerina. In attacco Allegretti dal Pineto, Ferrari dalla Casertana e Tripicchio dall’Afragolese che si aggiungono alle conferme di Camara e Marotta. Inoltre, l’organico è stato ulteriormente rafforzato con gli arrivi recenti di Cuomo dalla Cavese e Melillo dal Nardò in mezzo al campo.

Arbitro dell’incontro sarà Gianmarco Vailati di Crema.



Di seguito l’attuale rosa del San Marzano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

SAN MARZANO – Allenatore: Domenico Giampà poi Mauro Zironelli

PORTIERI

12 - Leonards Cevers (Proveniente dal Tukums – 2005) (7/-9)

22 - Ivano Feola (Confermato – 1991) (1/-0)

1 - Daniil Pareiko (Proveniente dalla Spal – 2005) (2/-2)



DIFENSORI

21 - Errico Altobello (Proveniente dalla Cavese – 1990) (10/0)

3 - Marco Balzano (Confermato – 2004) (7/0)

15 - Luca Bruno (Proveniente dal Grosseto – 1996) (4/0)

23 - Stefano Chiariello (Confermato – 1996) (5/0)

2 - Giuseppe Cusati (Proveniente dal Licata – 2003) (6/0)

6 - Umberto Musso (Proveniente dal Cosenza – 2004) (10/1)

16 - Tommaso Pisciotta (Proveniente dal Santa Croce – 2005) (7/0)

31 - Francesco Somma (Proveniente dalla Recanatese – 2003) (5/0)



CENTROCAMPISTI

13 – Gianluca Casillo (Confermato – 2004) (3/0)

18 – Daniele Cipolla (Proveniente dalla Paganese – 1998) (5/0)

20 – Emmanuel Cuomo (Proveniente dalla Cavese – 2002) (3/0 + 3/0 nella Cavese)

8 - Davide Di Gennaro (Proveniente dal Portici – 1988) (7/1)

33 - Vasilios Emmanouil (Proveniente dal Lamezia – 1993) (9/0)

5 - Vittorio Favo (Proveniente dalla Nocerina – 1996) (6/0)

29 - Giuseppe Maimone (Proveniente dal Lamezia – 1994) (8/2)

11 - Giacomo Mancini (Proveniente dalla Ternana – 2004) (7/0)

32 – Ezequiel Melillo (Proveniente dal Nardò – 1993) (4/0 + 4/0 nel Nardò)

4 - Salvatore Montoro (Confermato – 2004) (1/0)

30 - Ricards Penka (Confermato – 2004) (2/0)



ATTACCANTI

17 - Diego Allegretti (Proveniente dal Pineto – 1992) (10/3)

19 - Fodè Camara (Confermato – 2001) (8/0)

25 – Keba Coly (Inattivo – 1998) (2/1)

9 - Nicola Ferrari (Proveniente dalla Casertana – 1989) (10/3)

10 - Mario Marotta (Confermato – 1989) (5/0)

7 - Andrea Tripicchio (Proveniente dall’Afragolese – 1996) (5/0)