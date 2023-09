Nocerina vietato sbagliare nel derby contro il Gladiator

Dopo la rimonta di domenica scorsa al “San Francesco” contro il Cynthialbalonga firmata da Piccioni e Caccavallo, la Nocerina deve subito dimostrare di che pasta è fatta. Vietato sbagliare per i “molossi” che sono accreditati al salto di categoria. Appuntamento alle 15 contro Gladiator al “Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere per un derby sicuramente probante.

I nerazzurri si sono affidati a mister Luigi Pezzella, che torna in panchina dopo una stagione di stop, e hanno totalmente rinnovato l’organico fatta eccezione per gli attaccanti Messina e Mancini. In difesa l’esperienza sarà garantita da Carullo, arrivato dal Bitonto, Donnarumma dal Cassino, Finizio dalla Fidelis Andria e Mansi, ex di turno. In mediana colpo Ceparano dal Giugliano assieme a Chietti, altro ex della gara, Romano, in cerca di rilancio dopo metà della passata stagione persa per infortunio a Barletta, Spinozzi dalla Vis Artena, Cassata dall’Angri e Sansone dalla Vastese. In avanti sono arrivati Coratella dal Molfetta e Kone dal Legnano.

I casertani sono reduci da due sconfitte rimediate nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro il San Marzano, in casa, per 2-1 e all’esordio in campionato domenica scorsa contro l’Ostiamare, vittorioso 2-0 tra le mura amiche.

Arbitro dell’incontro sarà Luca Tagliente di Brindisi.

Di seguito l’attuale rosa del Gladiator. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

GLADIATOR – Allenatore: Luigi Pezzella

PORTIERI

Giovanni Bonagura (Proveniente dal Benevento – 2004) (5/-9 nella Primavera)

Victor Gobbetti (Proveniente dall’Ambrosiana – 2005)



DIFENSORI

Alessio Capitelli (Proveniente dalla Sanciprianese – 1997) (*/2)

Gioacchino Carullo (Proveniente dal Bitonto – 1999) (14/0)

Gennaro Donnarumma (Proveniente dal Cassino – 1998) (31/1)

Mario Finizio (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1992) (8/0 + 3/0 nel Picerno)

Davide Mansi (Proveniente dalla Nocerina – 1996) (10/0 + 14/0 nell’Afragolese)

Ciro Scognamiglio (Proveniente dal Napoli United – 2005)

Giulio Vottari (Proveniente dal Benevento – 2004) (28/2 nella Primavera)



CENTROCAMPISTI

Andrea Cassata (Proveniente dall’Angri – 1998) (25/3)

Alfonso Carpentieri (Proveniente dal Forza e Coraggio Benevento – 2005) (*/1)

Giovanni Ceparano (Proveniente dal Giugliano – 2002) (25/1)

Manuel Chietti (Proveniente dalla Nocerina – 2003) (31/2)

Marco Gaita (Proveniente dall’Insieme Formia – 1997)

Vincenzo Romano (Proveniente dal Barletta – 2002) (0/0 + 9/0 nel Gravina)

Vincenzo Sansone (Proveniente dalla Vastese – 2003) (28/1)

Emanuele Spinozzi (Proveniente dalla Vis Artena – 1998) (29/2)



ATTACCANTI

Ciro Coratella (Proveniente dal Molfetta – 1999) (22/6)

Mamadou Kone (Proveniente dal Legnano – 1998) (31/7)

Andrea Mancini (Confermato – 1996) (24/3)

Antonio Messina (Confermato – 2000) (26/6 + 2/0 nel Legnago Salus)

Ciro Onesto (Proveniente dal Lioni – 2004) (*/2 + 5/0 nella Palmese)