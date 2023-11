Trasferta inedita per il San Marzano contro la Nuova Florida

Scontro diretto in chiave salvezza per il San Marzano che, alle 14:30, affronterà in trasferta ad Ardea il Nuova Florida. I laziali provengono dalla vittoria esterna sul campo del Budoni, ottimo viatico per il nuovo allenatore, Andrea Del Grosso, che ha preso il posto di Alessandro Boccolini e che 15 giorni fa ha pure bloccato la capolista Cavese sullo 0-0. I laziali hanno un sol punto in più in classifica rispetto ai campani (14) frutto di quattro vittorie e cinque pareggi. Due le sconfitte subite per dodici reti messe a segno e nove incassate che ne fanno la terza miglior difesa del campionato. Bene anche in Coppa Italia di categoria, considerato che in settimana ha eliminato il Tivoli dopo aver fatto la stessa cosa con Flaminia e Grosseto. I problemi della squadra, tuttavia, sono da individuarsi nel cammino casalingo costituito sinora da una sola vittoria, quattro pareggi e una sconfitta per cinque gol realizzati e 6 incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Vianni con sette centri. A seguire il compagno di reparto Costa a quota due. Un gol a testa per il difensore Bruno, il centrocampista Falilò e l’attaccante Limongelli.

Arbitro dell’incontro sarà David Kovacevic di Arco Riva.