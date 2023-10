La Cavese ribalta l'Ostiamare e resta in vetta. Cinelli pesca il jolly dalla panchina: Addessi decide la gara con una doppietta

Una vittoria per la Cavese allo stadio Anco Marzio, il match con l’Ostiamare si chiude con il risultato di 2-1 in favore della squadra di Daniele Cinelli. Ci pensa Addessi, con una doppietta, a far sorridere i biancoblù in vista del derby contro la Nocerina. I metelliani conquistano dunque il terzo successo consecutivo e consolidano la vetta.

La cronaca si apre con una prima chance per gli ospiti, il colpo di testa di Chiarella viene bloccato da Morlupo al 3’. Passano tre giri di lancette e ci prova Felleca, il suo tentativo attraversa l’area ma si spegne sul fondo. Al 10’ i padroni di casa sbloccano il risultato con Cardella che riceve al limite e batte Boffelli con un mancino vincente. Gli aquilotti non riescono a reagire e l’undici locale si riporta in avanti al 26’ con una giocata di Cardella disinnescata dal portiere. Al 27’ invece c’è l’iniziativa di Cicarevic che si spegne di poco alta rispetto al bersaglio difeso da Boffelli. Nel finale di primo tempo episodio chiave del match, Cardella - ammonito poco dopo la mezz’ora - si becca il secondo giallo al 40’ e lascia anzitempo il campo, obbligando l’Ostiamare a proseguire in dieci. L’inferiorità numerica sembra non penalizzare la brigata di Perrotti che va vicina al raddoppio in avvio di ripresa con un’incornata di Tomas sugli sviluppi di un corner. Al 51’, sul traversone di Ospitaleche, Troest prende il tempo e svetta, andando ad un passo dal pareggio. Poi clamorosa opportunità dagli undici metri per Felleca, abile a procurarsi la massima punizione ma non altrettanto bravo a concretizzarlo. Il destro dell’attaccante infatti trova la parata di Morlupo. Il team di casa punge in ripartenza con Pozzi, sul versante opposto è Addessi a cercare il guizzo personale. Al 71’ assedio blufoncè alla porta degli avversari, Felleca e Chiarella trovano il portiere ad allontanare le minacce. Al 76’, con un tiro-cross dalla distanza, Addessi beffa Morlupo e aggancia il pareggio. La Cavese spinge alla ricerca della seconda marcatura che arriva con un sinistro all’incrocio di Addessi al 94’: il numero 11 entra dalla panchina, ribalta il match e regala tre punti d’oro agli aquilotti.