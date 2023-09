Nocerina in casa dell'Ostiamare in piena forma

Match non facile per la Nocerina all’Anco Marzio di Ostia Lido contro i padroni di casa reduci da due vittorie nelle prime due gare di campionato e che possono vantare una porta ancora inviolata a fronte di cinque gol messi a segno (due al Gladiator in casa e tre al Trastevere in trasferta con Cardella e Icardi già quota due gol a testa e Tomas a completare la classifica marcatori).

Sulla panchina dei viola è stato confermato Fabrizio Perrotti e a sua disposizione c’è un organico con diverse individualità di categoria, anche superiore, come nel caso del centrocampista Icardi, arrivato dalla Feralpisalò. Confermati gli esperti Pasqualoni, Pompei e Sbardella assieme al giovane Talamonti in difesa e De Crescenzo, altro 2003, e Lazzeri in mediana, sono arrivati, tra gli altri, il difensore Tomas dal Lumezzane; i centrocampisti Bernardini dal Legnago, Buono dal Cynthialbalonga e Minincleri dal Pineto; Cardella dalla Samb, Cicarevic dal Carpi e Mencagli dal Rimini in attacco.

Anche in Coppa Italia di Serie D le cose stanno andando bene per l'Ostiamare. Prima il secco 3-0 sul Budoni (a segno Cardella con una doppietta e Sardo) nel turno preliminare. Poi la vittoria al primo turno per 5-4 ai rigori contro l’Anzio, dopo l’uno pari dei tempi regolamentari (a segno Sardo per gli ostiensi).

Arbitro dell’incontro sarà Davide Albano di Venezia. Calcio d’inizio domenica alle 15.

Di seguito l’attuale rosa dell’Ostiamare. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

OSTIAMARE – Allenatore: Fabrizio Perrotti

PORTIERI

12 - Alessandro Morlupo (Proveniente dalla Ternana – 2005) (29/-47 nella Primavera)

Giovanni Morsa (Proveniente dalla Reggiana – 2004) (10/-23 Primavera + 4/-5 nella Lazio Pri.)

1 - Daniele Valori (Proveniente dalla Triestina – 2005)



DIFENSORI

30 - Tommaso Ferrari (Proveniente dal Nuova Florida – 2005) (9/0)

77 - Cristian Maura (Proveniente dal Frosinone – 2004) (27/1 nella Primavera)

2 - Danilo Pasqualoni (Confermato – 1994) (18/0)

15 - Mattia Pecoraro (Proveniente dal Gubbio – 2005)

3 - Fabio Pompei (Confermato – 1987) (22/0)

19 - Simone Sbardella (Confermato – 1993) (28/3)

13 - Simone Talamonti (Confermato – 2003) (17/0)

57 - Luka Tomas (Proveniente dal Lumezzane – 1992) (23/0)



CENTROCAMPISTI

14 - Mariano Bernardini (Proveniente dal Legnago Salus – 1998) (18/0)

5 - Davide Buono (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1991) (30/0)

23 - Daniele Casazza (Proveniente dal Colleferro – 2003)

24 - Gianmarco De Crescenzo (Confermato – 2003) (25/0)

16 - Emanuele Giusti (Confermato – 2004) (4/0)

8 - Simone Icardi (Proveniente dal Feralpisalò – 1996) (24/2)

11- Damiano Lazzeri (Confermato – 1998) (28/1)

10 - Simone Minincleri (Proveniente dal Pineto – 1989) (24/4)

4 – Tommaso Plini (Cresciuto nella società – 2005)

27 - Alessandro Pozzi (Proveniente dal Frosinone – 2004) (12/0 nella Primavera)



ATTACCANTI

21 - Alessio Bartolotta (Confermato – 2000) (5/0 + 8/0 nel Seregno)

7 - Federico Cardella (Proveniente dalla Sambenedettese – 1994) (25/8)

18 - Sasa Cicarevic (Proveniente dal Carpi – 1994) (36/13)

27 - Federico Matteoli (Confermato – 2003) (16/0)

9 - Federico Mencagli (Proveniente dal Rimini – 1991) (17/2)

17 - Mattia Sardo (Confermato – 2005) (1/0)

20 - Marco Simonelli (Proveniente dal Flaminia – 2000) (10/0 + 8/0 nella Viterbese)

26 - Mirko Valentini (Proveniente dal Trastevere – 2004) (10/0)