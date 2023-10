Il San Marzano ritrova il successo: Atletico Uri battuto 4-1

Il San Marzano dimentica il ko di mercoledì in Coppa Italia e ritrova la vittoria in campionato. Allo Stadio Comunale di Palma Campania la squadra di Domenico Giampà supera l’esame Atletico Uri con una prestazione di spessore condita da quattro gol. Il primo tentativo della partita è di Fangwa con un colpo di testa sugli sviluppi di un traversone di Fadda, la sfera termina di poco sul fondo al 5’. Sul capovolgimento di fronte Cusati va via a destra e serve Melillo che non riesce ad impensierire Fusco. Al 17’ i blaugrana sbloccano il risultato. Marotta si incarica della battuta di un calcio di punizione e scodella sul secondo palo dove Maimone svetta e insacca alle spalle dell’estremo difensore. Al 27’ ripartenza dei padroni di casa con Emmanouil che manda fuori con un tiro debole. Passano sette minuti e la squadra di casa non sbaglia: in contropiede Ferrari approfitta della marcatura non efficace degli avversari, avanza e trafigge Fusco con un destro dal limite. A pochi secondi dall’intervallo, Fangwa viene messo giù in piena area e il direttore di gara concede il rigore: Attili, con una perfetta esecuzione, dimezza lo svantaggio e riapre la sfida. Il gol galvanizza l’Atletico Uri che, al rientro in campo, ci prova ancora con Attili: il San Marzano non rischia e Cevers neutralizza. Al 54’ l’undici di Giampà fa tris. Ferrari riceve spalle alla porta e premia l’inserimento di Maimone che beffa Fusco con una botta all’angolino. Al 69’ ingenuità di Marotta che interviene in maniera scomposta su Esposito, l’arbitro sventola il cartellino rosso. A dodici dal novantesimo, Cuomo va via in contropiede e serve Allegretti che spreca la chance. L’asse si rinnova all’80’ e questa volta l’attaccante non sbaglia, poker blaugrana e tre punti in cassaforte al triplice fischio.