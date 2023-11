La Gelbison vince, Paganese ed Angri vanno ko. Che tonfo per la Polisportiva Santa Maria

Si chiude la decima giornata per il Girone H di Serie D. La Gelbison di Alessandro Monticciolo, smaltita la delusione per la sconfitta di Matera, torna al successo in campionato. Battuto il Gallipoli allo stadio Guariglia di Agropoli con il risultato di 2-0. Rossoblù avanti nel punteggio già dopo 21' con Croce che concretizza il passaggio di Bubas con un tocco morbido, incolpevole Passasseo nella circostanza. Il raddoppio arriva nella ripresa con Dellino che si fa trovare pronto sul suggerimento di Croce, nelle vesti di assist-man, e insacca con una zampata.

Sconfitta in trasferta per la Paganese di Massimo Agovino che cade sul terreno di gioco della Palmese. Altro stop in trasferta per la formazione azzurrostellata che passa in svantaggio al 39'. Su una conclusione di Puntoriere, De Feo viene sorpreso e con una deviazione manda nella propria porta. Poco prima dell'intervallo, i rossoneri guidati da Mario Pietropinto siglano anche il 2-0, risultato poi definitivo al Comunale di Palma Campania, con Fusco su traversone di Manco. Brutto stop per Faiello e compagni, chiamati ora ad una reazione.

Secondo tonfo consecutivo per l'Angri di Stefano Liquidato, la compagine grigiorossa - decimata dalle assenze - esce sconfitta dalla gara contro il Casarano. I padroni di casa stappano la sfida già al 10' con un bolide di Giannini da fuori area, il sinistro gonfia la rete e Palladino non può intervenire. Il raddoppio del team locale si registra al 72' con Rajkovic che conquista e realizza il calcio di rigore, spiazzando il portiere ospite. Pochi minuti più tardi, al 75', il Casarano va ancora in gol con Parisi che riceve un cross dalla sinistra e di testa fa 3-0.

Si ferma a tre la striscia di vittorie di fila per la Polisportiva Santa Maria. Battuta d'arresto per i giallorossi contro la big Fidelis Andria che dilaga con cinque reti. Sblocca Bottalico al 24', raddoppi Sasanelli al 39' e nel recupero della frazione iniziale c'è anche il tris di Stambelli. Nel secondo tempo di nuovo Bottalico, doppietta personale per lui, al 63' e Scaringella al 70' chiudono i conti. Non c'è storia allo Stadio Degli Ulivi, il gruppo di Osvaldo Ferullo però dovrà mettere nel cassetto la prova in terra pugliese e ripartire: tra una settimana è in programma il match con la capolista Altamura.