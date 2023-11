Gelbison raggiunta dal Manfredonia, sconfitte per Angri e Polisportiva Santa Maria

Si chiude l'undicesima giornata del campionato di Serie D, Girone H. Per la Gelbison arriva soltanto un pareggio in trasferta sul campo del Manfredonia. La squadra allenata da Alessandro Monticciolo passa in vantaggio nel primo tempo con una rete di Croce al 43'. La risposta dei padroni di casa si registra nella ripresa con l'1-1 firmato Cesario, glaciale dal dischetto a ristabilire la parità nel punteggio. I rossoblù devono ancora rimandare l'appuntamento con la vittora esterna, ora la testa va al prossimo impegno contro il Bitonto.

Seconda manita consecutiva per la Polisportiva Santa Maria che deve arrendersi alla capolista Altamura, vero e proprio uragano allo stadio Carrano. Non c'è storia per i giallorossi che incassano una pesante sconfitta interna: Logoluso e Bertolo spianano la strada agli ospiti con due gol sugli sviluppi di due calci d'angolo. Il tris si concretizza con una sfortunata autorete di Cocino. Il poker dei biancorossi è siglato da Kharmoud che, in spaccata, supera ancora Cannizzaro. Lo 0-5 è ancora frutto di una buona azione dell'Altamura con Loiodice marcatore.

Terzo ko di fila per l'Angri di Stefano Liquidato, la squadra grigiorossa vive un momento di flessione e contro il Nardò c'è da segnalare la sesta disfatta in campionato. Le reti di Gentile e Guadalupi sanciscono la vittoria del Toro sul Cavallino. Con una prova importante, i pugliesi di mister Ragno sbancano lo stadio Novi e allungano la serie di risultati utili consecutivi a sei partite. Il prossimo match per l'Angri sarà in trasferta sul terreno di gioco del Martina.