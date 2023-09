Angri-Bitonto: sfida tra squadre specializzate in calci di rigore

Dopo l’estenuante lotteria dei rigori che, domenica scorsa, ha premiato ancora una volta l’Angri, stavolta in casa della Nocerina, e che ha permesso il superamento del primo turno di Coppa Italia di Serie D (ai preliminari, sempre ai rigori, i salernitani avevano eliminato la Gelbison), i grigiorossi di mister Liquidato faranno il loro esordio in campionato domani alle 15 al “Novi” contro il Bitonto per la prima giornata del girone H di Serie D.

I neroverdi hanno confermato Valeriano Loseto in panchina e si presentano ai nastri di partenza del torneo con una rosa decisamente rinnovata. Confermati, tra gli altri, Gianfreda, Murilao e Tangorre in difesa, Clemente in mediana assieme a Figliolia in attacco, i bitontini hanno rinforzato il loro organico con gli arrivi di Tarolli dal Bisceglie e Diame dal Molfetta tra i pali; Colaci (un ritorno) dalla Puteolana e Lobjanidze dal Molfetta in difesa; Acampora dal Lavello, Alba dalla Fidelis Andria, Giglio dal Gravina, Navas dal Casarano e Stasi dal Molfetta a centrocampo; Mariano dal Nardò e Tedesco dal Gladiator in attacco. Nel complesso, quindi, un organico che è chiamato a centrare l’obiettivo salvezza.

Anche la squadra barese è uscita vincitrice ai rigori, in casa del Barletta, domenica scorsa nel primo turno di Coppa Italia di categoria col risultato finale di 7-6.

Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Gervasi di Cosenza.

Di seguito l’attuale rosa del Bitonto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

BITONTO – Allenatore: Valeriano Loseto

PORTIERI

Luigi Bellavista (Proveniente dal Manfredonia – 2004) (1/-* + 12/-* nell’U.S.Mola)

Vincenzo Civita (Confermato – 2004) (2/-3)

Assane Diame (Proveniente dal Molfetta – 2004) (14/-22)

Stefano Tarolli (Proveniente dal Bisceglie – 1997) (25/-*)



DIFENSORI

Christian Colaci (Proveniente dalla Puteolana – 2003) (9/0 + 12/0 nel Molfetta)

Luigi Gianfreda (Confermato – 2000) (26/2)

Francesco Grumo (Confermato – 2005) (1/0)

Luka Lobjanidze (Proveniente dal Molfetta – 2000) (24/0)

Marco Marchitelli (Proveniente dal Monopoli – 2005) (5/0 nella Primavera)

Luigi Mazzarano (Proveniente dal Sorrento – 2005)

Murilao (Confermato – 1990) (26/1)

Claudio Tangorre (Confermato – 2003) (24/1)



CENTROCAMPISTI

Gennaro Acampora (Proveniente dal Lavello – 1989) (28/0)

Gianmarco Alba (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2001) (1/0)

Carlo Clemente (Confermato – 1998) (30/0)

Federico Fioretti (Proveniente dal Bari – 2004)

Salvatore Giglio (Proveniente dal Gravina – 1992) (6/0)

Gaetano Navas (Proveniente dal Casarano – 1997) (22/0)

Daniele Scardigno (Proveniente dal Corato – 2004) (7/4)

Gianluca Stasi (Proveniente dal Molfetta – 2002) (32/0)

Nicola Ungredda (Confermato – 2004) (14/0)



ATTACCANTI

Nicolas Anaclerio (Proveniente dalla Cittanovese – 2005) (5/0)

Samuele Demichele (Proveniente dal Monopoli – 2004) (25/2 nella Primavera)

Simone Figliolia (Confermato – 1993) (28/7)

Christian Mariano (Proveniente dal Nardò – 2000) (25/2)

Francesco Moscelli (Confermato – 2004) (15/1)

Emmanuele Tedesco (Proveniente dal Gladiator – 1998) (31/7)

Arrivi: L.Bellavista (por, 04, Manfredonia); A.Diame (por, 04, Molfetta); S.Tarolli (por, 97, Bisceglie); C.Colaci (dif, 03, Puteolana); L.Lobjanidze (dif, 00, Molfetta); M.Marchitelli (dif, 05, Monopoli); L.Mazzarano (dif, 05, Sorrento); G.Acampora (cen, 89, Lavello); G.Alba (cen, 01, Fidelis Andria); S.Giglio (cen, 92, Gravina); G.Navas (cen, 97, Casarano); D.Scardigno (cen, 04, Corato); G.Stasi (cen, 02, Molfetta); N.Anaclerio (att, 05, Cittanovese); S.Demichele (att, 04, Monopoli); C.Mariano (att, 00, Nardò); E.Tedesco (att, 98, Gladiator)

Partenze: A.Di Bari (por, 01, U.C.Bisceglie); F.Petrarca (por, 01); F.Basile (dif, 03); G.Carullo (dif, 99, Gladiator); K.Cassano (dif, 03); P.Rapio (dif, 04); G.Riefolo (dif, 04); E.Silletti (dif, 97, Martina); A.Cardore (cen, 96, Angri); G.Chiaradia (cen, 92, Gravina); C.Lucchese (cen, 96, Acireale); F.Mariani (cen, 02, Nardò); F.Muscatiello (cen, 01); G.Spinelli (cen, 03, Heraclea); V.Cirrottola (att, 03, Tre Fiori); C.Maffei (att, 99, Martina); L.Palazzo (att, 91)