L'Angri ospita il Fasano che in trasferta ci sa fare

Dopo la vittoria per 4-3 nel derby contro la Polisportiva Santa Maria, mister Nello Di Costanzo farà il suo esordio alla guida dell’Angri davanti ai propri tifosi domenica alle 14:30 contro il Fasano.

I fasanesi sono a ridosso della zona play-off con 20 punti frutto di cinque vittorie e cinque pareggi. Tre le sconfitte subite per un totale di diciotto reti realizzate e sedici subite. In trasferta, finora, quattro vittorie e due sconfitte per undici gol fatti e nove subiti. Cannonieri della squadra sono il centrocampista Ganci e l’attaccante Battista con quattro reti ciascuno. A seguire il centrocampista Triarico a quota due. Un gol ciascuno per il difensore Brignola, i centrocampisti Bianchini e Calabria e per gli attaccanti Idoyaga, Losavio e Renelus.

I fasanesi hanno affidato la panchina a Luca Tiozzo, per una parte della scorsa stagione alla guida del Cjarlins Muzane, e si sono presentati ai nastri di partenza del campionato con un organico sicuramente rinnovato, ma dove non sono mancate le conferme di Aprile in difesa; Bianchini, Calabria e Lezzi in mediana; Battista e Losavio in attacco. Brignola dal Castrovillari, Conticchio dal Manfredonia, Esposito dalla Mariglianese e Pambianchi dal Casarano in difesa; Ganci (un ritorno) dall’Altamura, Mengoli nei giorni scorsi dal Lamezia e Triarico dal Brindisi a centrocampo; Capristo dal Fabriano e Dorato dal Castrovillari in attacco.



Di seguito l’attuale rosa del Fasano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla tredicesima giornata.

FASANO – Allenatore: Luca Tiozzo

PORTIERI

Francesco Illuzzi (Proveniente dal Foggia – 2004) (0/-0)

Roman Lazar (Proveniente dall’Adriese – 2004) (12/-13)



DIFENSORI

Giancarlo Aprile (Confermato – 1999) (12/0)

Jacopo Barellini (inattivo – 1999) (3/0)

Raffaele Brignola (Proveniente dal Castrovillari – 2004) (11/1)

Luigi Conticchio (Proveniente dal Manfredonia – 2003) (6/0)

Nicolas Delmonte (Proveniente dal Real Balompedica Linense – 1989) (4/0)

Umberto Esposito (Proveniente dalla Mariglianese – 2004) (6/0)

Samuele Manfredi (Confermato – 2005) (11/0)

Alfonso Palladino (Proveniente dalla Palmese – 2005) (1/0)

Francesco Pambianchi (Proveniente dal Casarano – 1989) (10/0)



CENTROCAMPISTI

Giancarlo Bianchini (Confermato – 1997) (11/1)

Emanuele Calabria (Confermato – 2003) (12/1)

Pietro Caragnulo (Proveniente dal Milan – 2005) (2/0)

Alexis Dos Santos (Confermato – 2001) (1/0)

Facundo Ganci (Proveniente dal Team Altamura – 1988) (12/4)

Giacomo Lezzi (Confermato – 1999) (7/0)

Giacomo Mengoli (Proveniente dal Lamezia – 1998) (0/0)

Vittorio Triarico (Proveniente dal Brindisi – 1989) (9/2)



ATTACCANTI

Ignazio Battista (Confermato – 1997) (10/4)

Andrea Capristo (Proveniente dal Fabriano Cerreto – 1998) (7/0)

Santiago Dorato (Proveniente dal Castrovillari – 1988) (6/0)

Lucas Idoyaga (Proveniente dall’Igea Virtus – 1998) (12/1)

Francesco Losavio (Confermato – 2001) (12/1)

Bertony Renelus (Proveniente dall’Afro Napoli – 2002) (12/1)