Serie D Gir. H, la Nocerina sogna i playoff

Campionato dai risultati tutto sommato positivi per la Nocerina, che è distante appena tre punti dalla zona playoff del girone H di serie D. Sono 27 i punti raccolti dai molossi in 18 partite disputate, frutto di otto vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, con 24 reti segnate e 26 subite. Peccato per le tre sconfitte consecutive rimediate nelle ultime tre giornate disputate, ovvero il 2-0 di Altamura, il 3-1 casalingo nel derby campano contro la Mariglianese e il 2-1 in quel di Casarano. Soprattutto contro le due formazioni pugliesi, in piena zona playout o comunque a ridosso della stessa, si può parlare di punti preziosi persi. Alla Nocerina non sono mancate neppure alcune affermazioni di prestigio contro le sei squadre che la precedono in classifica, come le vittorie casalinghe in entrambi i casi per 2-1 contro la capolista Francavilla ed il Gravina. Così inversa però contro l’Audace Cerignola e la Casertana che hanno espugnato il campo di Nocera rispettivamente per 3-2 e 3-1, o come addirittura la debacle di in cui i rossoneri sono usciti sconfitti per ben 6-1. Per concludere il girone d’andata alla Nocerina non resta che affrontare l’altra capolista Bitonto.