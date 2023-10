L'Angri raccoglie un punto sul campo della Fidelis Andria. Pari senza gol al "Degli Ulivi"

Secondo pareggio consecutivo, quinto risultato utile consecutivo: l’Angri strappa un punto allo stadio Degli Ulivi, la sfida con la Fidelis Andria si chiude senza reti e, dunque, con il risultato di parità. La cronaca si apre con i padroni di casa che cercano di comandare il gioco, mentre gli ospiti provano a pungere con un primo tiro di Palmieri al 12’ neutralizzato da Baietti. Per i pugliesi c’è da registrare invece una conclusione di Scaringella che termina sul fondo. Passata la mezz’ora di gioco è Strambelli a tentare la giocata personale direttamente da calcio piazzato, ma la sfera si spegne alta. Al 38’ Angri ad un passo dal vantaggio con una botta di Tall su cross di Palmieri, la traversa dice di no. L’ultimo squillo della frazione iniziale è di Jefferson che, dall’interno dell’area, sbaglia la scelta. La ripresa vede i grigiorossi proiettati ancora in avanti con Ascione che va via a sinistra e mette al centro per Sabatino, il numero 31 però colpisce male da buona posizione. Al 69’ Padalino calcia dalla distanza, ma non inquadra lo specchio difeso da Palladino. Poi, otto giri di lancette più tardi, ci prova Sasanelli di testa sugli sviluppi di un angolo ma l’incornata è alta. La Fidelis Andria preme sull’acceleratore alla ricerca del gol del vantaggio, ma la truppa di Liquidato è ordinata e nel finale sfiora il colpaccio esterno con Mansour. Al triplice fischio è 0-0 allo stadio Degli Ulivi.