Serie D/Girone H - La Gelbison stende il Bitonto, Polisportiva Santa Maria e Angri ko

Si è chiusa la dodicesima giornata del Girone H di Serie D. La Gelbison di Alessandro Monticciolo fa ancora un balzo in classifica: la squadra rossoblù, con una vittoria di misura contro il Bitonto, aggancia il Nardò in terza posizione e resta in scia delle prime della classe. Allo stadio Guariglia di Agropoli basta una sola marcatura alla formazione di casa, è ancora Croce a timbrare il cartellino nel corso del secondo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Manzo, il numero 20 si fa trovare pronto e insacca. È il guizzo che decide la sfida e che consegna al gruppo un prezioso successo nel fortino amico.

La Paganese, con il cuore oltre l'ostacolo, supera in trasferta il Gravina. La compagine di Massimo Agovino, in inferiorità numerica per un'ora di gioco a causa dell'espulsione di Orefice, riesce a completare una clamorosa rimonta. Formazione pugliese avanti nel punteggio con le reti di Longo nel finale di primo tempo e di Santoro su rigore nella parte iniziale della ripresa. Gli azzurrostellati riaprono la sfida al 78’ con un pallonetto di Faiello e agguantano il pari all’83’ con Sorgente. In pieno recupero, direttamente da calcio di punizione, Iannone ribalta tutto e regala una pesante vittoria alla sua squadra.

Il Casarano regola la pratica Polisportiva Santa Maria e continua il suo percorso nella zona nobile della classifica, per i giallorossi invece arriva la terza sconfitta consecutiva in campionato. Ancora una domenica senza sussulti per il pacchetto avanzato, mentre in difesa si balla troppo. I rossoblù mettono in discesa la gara già nella prima parte del confronto. Al 18' buona manovra dei locali sulla fascia destra, inserimento con i tempi giusti di Falcone che batte Cannizzaro. Al 24' i ragazzi di Laterza affondano ancora troppo facilmente sulle corsie esterne, questa volta all'appuntamento con il gol c'è Gjonaj.

L'Angri scivola sul rettangolo verde del Martina. Il team di Pizzulli passa in vantaggio poco dopo la mezz'ora di gioco con Tuccitto, bravo a sbloccare con un sinistro vincente. Ad anticipare l'intervallo ci pensa Fabiano che segna per i grigiorossi, ristabilisce la parità e manda le due squadre a riposo con il risultato in equilibrio. Al 78' Palermo decide l'incontro con un bolide dalla distanza che termina la sua corsa alle spalle di Palladino: 2-1 allo stadio Tursi.