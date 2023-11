La Gelbison ospita il Bitonto: missione tre punti possibile

Occasione ghiotta per raccogliere l’intera posta in palio domani alle 14:30 per la Gelbison che affronterà tra le mura amiche il Bitonto. I pugliesi, infatti, sono penultimi in classifica a quota otto punti e hanno il peggior attacco del girone con appena 6 gol messi a segno finora. Dopo il blitz alla prima sul campo dell’Angri, infatti, i bitontini hanno vinto in casa contro il Gallipoli a fine ottobre. Per il resto sette sconfitte, due pareggi e 18 gol incassati. Al momento, inoltre, l’avvicendamento in panchina con Vincenzo Santoruvo che ha preso il posto di Valeriano Loseto, non ha sortito effetto dato che i neroverdi hanno perso in casa contro il Rotonda domenica scorsa per 1-0. In trasferta, finora, una vittoria, un pareggio e tre sconfitte per sole due reti messe a segno e dieci incassate. Cannoniere della squadra è l’attaccante Tedesco con quattro centri. Una a testa per il centrocampista Clemente e l’attaccante Anaclerio.

Decisamente rinnovata, in estate, la rosa del Bitonto. Confermati, tra gli altri, Gianfreda, Murilao e Tangorre in difesa, Clemente in mediana assieme a Figliolia e Palazzo in attacco, i neroverdi hanno rinforzato il loro organico con gli arrivi di Tarolli dal Bisceglie e Diame dal Molfetta tra i pali; Colaci (un ritorno) dalla Puteolana e Lobjanidze dal Molfetta in difesa; Acampora dal Lavello, Alba dalla Fidelis Andria, Navas dal Casarano e Stasi dal Molfetta a centrocampo; Mariano dal Nardò e Tedesco dal Gladiator in attacco. A questi, nelle ultime settimane, si sono aggiunti Aprile in difesa dal Bisceglie, l’ex Gravina Chacon, l’ex Molfetta Pizzutelli e Muscatiello, un ritorno, a centrocampo.

Nei due precedenti tra le due squadre in Campania in Serie D, Gelbison mai vittoriosa: 0-2 nel 2018/2019 con reti ospiti di Montrone e Patierno; uno pari nella stagione successiva con reti del solito Patierno per i pugliesi e pareggio di Simonetti per i rossoblu.

Arbitro dell’incontro sarà Filippo Pazzarelli di Macerata.

Di seguito l’attuale rosa del Bitonto. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate all'undicesima giornata.

BITONTO – Allenatore: Valeriano Loseto poi Vincenzo Santoruvo

PORTIERI

Luigi Bellavista (Proveniente dal Manfredonia – 2004) (0/-0)

Assane Diame (Proveniente dal Molfetta – 2004) (4/-4)

Stefano Tarolli (Proveniente dal Bisceglie – 1997) (8/-14)



DIFENSORI

Michele Aprile (Proveniente dal Bisceglie – 1993) (0/0)

Christian Colaci (Proveniente dalla Puteolana – 2003) (3/0)

Federico Fioretti (Proveniente dal Bari – 2004) (9/0)

Luigi Gianfreda (Confermato – 2000) (9/0)

Francesco Grumo (Confermato – 2005) (5/0)

Luka Lobjanidze (Proveniente dal Molfetta – 2000) (11/0)

Marco Marchitelli (Proveniente dal Monopoli – 2005) (8/0)

Luigi Mazzarano (Proveniente dal Sorrento – 2005) (4/0)

Murilao (Confermato – 1990) (8/0)

Claudio Tangorre (Confermato – 2003) (10/0)



CENTROCAMPISTI

Gennaro Acampora (Proveniente dal Lavello – 1989) (6/0)

Gianmarco Alba (Proveniente dalla Fidelis Andria – 2001) (2/0)

Santiago Chacon (Proveniente dal Gravina – 1992) (1/0)

Carlo Clemente (Confermato – 1998) (11/1)

Francesco Muscatiello (Confermato – 2001) (0/0)

Gaetano Navas (Proveniente dal Casarano – 1997) (5/0)

Federico Pizzutelli (Proveniente dal Molfetta – 1995) (5/0)

Daniele Scardigno (Proveniente dal Corato – 2004) (7/0)

Gianluca Stasi (Proveniente dal Molfetta – 2002) (6/0)

Nicola Ungredda (Confermato – 2004) (9/0)



ATTACCANTI

Nicolas Anaclerio (Proveniente dalla Cittanovese – 2005) (3/1)

Samuele Demichele (Proveniente dal Monopoli – 2004) (6/0)

Simone Figliolia (Confermato – 1993) (6/0)

Christian Mariano (Proveniente dal Nardò – 2000) (10/0)

Francesco Moscelli (Confermato – 2004) (1/0)

Loris Palazzo (Confermato – 1991) (6/0)

Emmanuele Tedesco (Proveniente dal Gladiator – 1998) (11/4)