La Gelbison domina, la Paganese non c'è. Doppio Bubas e gol di Sall, Monticciolo scavalca Agovino

La Gelbison si prende il derby, Paganese ko allo stadio Guariglia. La compagine di Alessandro Monticciolo si impone e scavalca la truppa di Massimo Agovino in classifica. Dopo una prima fase di studio tra le due formazioni, sono i rossoblù a costruire la prima occasione a metà primo tempo. Al 22’ Tazza cerca la conclusione verso lo specchio, Pinestro è attento e fa sua la sfera. La risposta azzurrostellata arriva tre minuti dopo con Ianniello che, dalla destra, serve per Coquin, impreciso da buona posizione. Al 29’ altra chance per i padroni di casa con una giocata di Croce, ma l’acrobazia non ha effetti. Al 36’ gli uomini di Monticciolo passano in vantaggio. Disattenzione della difesa di Agovino, Sall ne approfitta e deposita alle spalle di Pinestro. Nel recupero del primo tempo, la Paganese si divora il pareggio con Sorgente e la Gelbison all’intervallo chiude avanti nel punteggio. La gara resta equilibrata e il risultato in bilico, nella ripresa De Gennaro si fa vedere dalle parti di Milan, protagonista di una grande parata. Soltanto al 77’, la squadra di casa raddoppia con Bubas che sfrutta l’occasione e batte Pinestro. Nelle battute conclusive, l’ex attaccante della Cavese beffa di nuovo l’estremo difensore azzurrostellato e fa 3-0 con un pallonetto.