Gelbison a Manfredonia per il colpaccio

La Gelbison farà visita al Manfredonia al Miramare (chiuso al pubblico) domenica alle 14:30 e cercherà di portare a casa l’intera posta in palio per proseguire a tenersi nel gruppo di testa del girone H di Serie D.

Il Manfredonia, dopo una estate turbolenta che ha portato all’addio di patron Di Benedetto passato alla Fidelis Andria, ha dovuto ricostruire il proprio organico in tempi record, considerato il gap che c’era da colmare con le altre squadre del girone. In panchina è stato richiamato Franco Cinque ma la rosa a sua disposizione va potenziata per centrare la salvezza, obiettivo minimo stagionale. Solo due i protagonisti della promozione che sono rimasti in rosa: l’esterno Achik e il centrocampista Cirillo. Per il resto solo volti nuovi. I più importanti sono quelli di Antonino tra i pali arrivato dal San Luca, l’ex Pro Vercelli in Serie B Konate arrivato dal Seregno e Forte dall’Avezzano in difesa; Amabile dalla Vibonese (squadra dalla quale sono arrivati il centrocampista Basualdo e l’attaccante Hernaiz) e Giacobbe dal Cynthialbalonga in mediana; Calemme dal Vastogirardi, Cesario dal Chieti e Pozzebon dal Modica in attacco.

I numeri dei sipontini sono però negativi: penultimo posto a otto punti assieme al Bitonto; una sola vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte per appena sette gol fatti (terzultimo attacco del torneo) e il doppio subiti. In casa, finora, due vittorie e tre sconfitte per quattro gol fatti e ben dieci incassati. A segno, sinora, l’attaccante Babaj per due volte, il difensore Konate, i centrocampisti Giacobbe ed Hernaiz e gli attaccanti Achik e Calemme una volta a testa.

Arbitro dell’incontro sarà Guido Iacopetti di Pistoia.

Di seguito l’attuale rosa del Manfredonia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

MANFREDONIA – Allenatore: Franco Cinque





PORTIERI

Vittorio Antonino (Proveniente dal San Luca – 1998) (2/-1)

Gennaro Paduano (Proveniente dalla Palmese – 2003) (3/-6)

Alberto Rossi (Proveniente dal Montevarchi – 2003) (3/-2)



DIFENSORI

Diego Barboza (Proveniente dal Novelda – 1991) (2/0)

Lucio Brunetti (Proveniente dall’Olympia Agnonese – 2004) (4/0)

Francesco Forte (Proveniente dall’Avezzano – 1998) (7/0)

Dramane Konate (Proveniente dal Seregno – 1994) (8/1)

Calogero Taormina (Proveniente dall’Imolese – 2005) (7/0)

Giorgio Viti (Proveniente dall’Anagni – 1999) (6/0)



CENTROCAMPISTI

Emanuele Amabile (Proveniente dalla Vibonese – 1999) (6/0)

Yacouba Bamba (Proveniente dal Nola – 2004) (4/0)

Tomas Basualdo (Proveniente dal Nuova Florida – 1995) (5/0)

Flavio Cirillo (Confermato – 2003) (1/0)

Cristian Esposito (Proveniente dal Desenzano – 2002) (0/0)

Mirko Giacobbe (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1992) (8/1)

Luis Hernaiz (Proveniente dalla Vibonese – 1999) (4/1)

Gaetano Prencipe (Cresciuto nella società – 2005) (3/0)



ATTACCANTI

Ayman Achik (Confermato – 2003) (4/1)

Daniel Babaj (Proveniente dal Notaresco – 2004) (7/2)

Daniele Balba (Proveniente dalla Sampdoria – 2006) (7/0)

Luigi Calemme (Proveniente dal Vastogirardi – 1997) (8/1)

Michele Cesario (Proveniente dal Chieti – 1994) (8/0)

Demiro Pozzebon (Proveniente dal Modica – 1988) (7/0)

Giorgio Valentini (Proveniente dal Nuova Florida – 1994) (5/0)