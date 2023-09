Barletta mai "corsaro" al Marcello Torre

Prima sfida in Serie D tra Paganese e Barletta che tornano ad affrontarsi dopo quasi dieci anni. Ed erano sicuramente anni migliori considerato che azzurrostellati e barlettani si affrontavano in Serie C. Nel 2014/2015 terminò con una vittoria dei padroni di casa per 2-1 grazie Deli e all’autorete di Qaqi, intermezzate dal momentaneo pareggio biancorosso di Floriano. Nella stagione precedente, vittoria della Paganese con il più classico dei risultati grazie al rigore di De Sena e al gol di Novothny. Nel 2012/2013, altro successo, stavolta di misura, per la squadra di Pagani al “Torre” grazie alla rete messa a segno da Caturano. Stesso risultato in favore dei salernitani anche nella stagione 82/83, in Serie C. Poi solo pareggi: 0-0 nel 79/80 in C2 così come nel 78/79 e 77/78 in C1 e in Serie C. Uno pari, infine, nella stagione 76/77 in Serie C.