Serie D, si inizia: la Paganese ospita il Barletta di Schelotto

Prima di campionato per la Paganese di mister Massimo Agovino che domani alle 17:30 ospiterà il Barletta al “Marcello Torre”. Un test che sarà sicuramente probante contro un avversario che ha cambiato quasi tutto rispetto alla passata stagione e che vorrà sicuramente piazzarsi in zona play-off. Occasione per verificare i progressi degli azzurrostellati reduci dalla vittoria esterna di Coppa Italia di categoria, domenica scorsa, sul campo della Polisportiva Santa Maria.

Sulla panchina biancorossa è stato chiamato Ciro Ginestra, reduce dall’esperienza al Team Altamura, e la rosa a sua disposizione è stata completamente stravolta. “Salvi” i soli capitan Milella in difesa, Cafagna a centrocampo, Di Piazza e Russo in attacco. Dentro tanti volti nuovi a partire da quelli degli esperti Lobosco dal Manfredonia e Silvestri dal Lamezia in difesa; Bramati dal Lavello, Marconato dal Francavilla, Marsili dal Casarano e soprattutto Ezequiel Schelotto, quasi 200 partite tra Serie A e Serie B, arrivato dal Deportivo Moron, a centrocampo; Caputo dall’Altamura in attacco. A questi elementi si aggiungono altri nati dal 2000 in poi, ma che comunque vantano già buona esperienza in categoria. Guido dall’Altamura tra i pali; De Marino dalla Nocerina, Lacassia dall’Altamura e Sepe dal Nola in difesa e Ngom in attacco dalla Vis Pesaro.

Il Barletta arriva dalla sconfitta subita in casa domenica scorsa in Coppa Italia di Serie D ad opera del Bitonto che, al “Puttilli”, è riuscito a battere i biancorossi sia pur ai calci di rigore per 7-6.

Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Colelli di Ostia Lido.

Di seguito l’attuale rosa del Barletta. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

BARLETTA – Allenatore: Ciro Ginestra

PORTIERI

1 - Mattia Guido (Proveniente dal Team Altamura – 2001) (6/-10)

12 - Ruggiero Sapri (Proveniente dal Bisceglie – 2004) (0/-0)



DIFENSORI

34 - Mario De Marino (Proveniente dalla Nocerina – 2000) (29/1)

13 - Vito Lacassia (Proveniente dal Team Altamura – 2002) (32/0)

19 - Andrea Lobosco (Proveniente dal Manfredonia – 1996) (15/1)

2 - Marco Milella (Confermato – 1989) (32/0)

6 - Mauro Sepe (Proveniente dal Nola – 2003) (20/1 + 1/0 nel Brindisi)

33 - Amedeo Silvestri (Proveniente dal Lamezia Terme – 1992) (25/2)



CENTROCAMPISTI

5 - Fabrizio Bramati (Proveniente dal Lavello – 1993) (13/0 + 10/0 nel Grosseto)

8 - Antonio Cafagna (Confermato – 2002) (28/0)

50 – Yakuba Camara (Provenienza sconosciuta – 2005)

17 - Duilio Evangelista (Proveniente dalla Pistoiese – 1995) (2/0)

69 - Andrea Fornaro (Proveniente dal Manfredonia – 2005) (5/1)

27 - Mattia Lippo (Proveniente dal Virtus Castelfranco – 2004) (*/* + 1/0 nell’Afragolese)

30 - Mauro Marconato (Proveniente dal Francavilla – 1996) (33/2)

4 - Massimiliano Marsili (Proveniente dal Casarano – 1987) (28/2)

21 – Luca Padovano (Proveniente dal Flaminia – 2005) (15/0)

28 - Ettore Rizzo (Proveniente dal Flaminia – 2004) (10/0)

7 - Ezequiel Schelotto (Proveniente dal Deportivo Moron – 1989) (9/1)

20 - Giuseppe Venanzio (Proveniente dal Team Altamura – 2005) (2/0)



ATTACCANTI

11 - Antonio Caputo (Proveniente dal Team Altamura – 1991) (25/2)

9 - Matteo Di Piazza (Confermato – 1988) (16/3 + 10/5 nel Brindisi)

99 - Giuseppe Glorioso (Proveniente dal Virtus Castelfranco – 2003)

10 - Mamadou Ngom (Proveniente dalla Vis Pesaro – 2000) (22/1)

23 - Sante Russo (Confermato – 1996) (32/3)

Arrivi: M.Guido (por, 01, Team Altamura); R.Sapri (por, 04, Bisceglie); M.De Marino (dif, 00, Nocerina); V.Lacassia (dif, 02, Team Altamura); A.Lobosco (dif, 96, Manfredonia); M.Sepe (dif, 03, Nola); A.Silvestri (dif, 92, Lamezia Terme); F.Bramati (cen, 93, Lavello); Y.Camara (cen, 05); D.Evangelista (cen, 95, Pistoiese); A.Fornaro (cen, 05, Manfredonia); M.Lippo (cen, 04, Virtus Castelfranco); M.Marconato (cen, 96, Francavilla); M.Marsili (cen, 87, Casarano); L.Padovano (cen, 05, Flaminia); E.Rizzo (cen, 04, Flaminia); E.Schelotto (cen, 89, Deportivo Moron); G.Venanzio (dif, 05, Team Altamura); A.Caputo (att, 91, Team Altamura); G.Glorioso (att, 03, Virtus Castelfranco); M.Ngom (att, 00, Vis Pesaro)

Partenze: M.Piersanti (por, 03, Flaminia); F.Lovecchio (por, 02, Molfetta); A.Marangi (dif, 01, Lavello); L.Mercorella (dif, 03, Ternana); A.Padalino (dif, 04, Fidelis Andria); A.Petta (dif, 92, Team Altamura); M.Pollidori (dif, 87, Fidelis Andria); G.Telera (dif, 92, Fidelis Andria); M.Visani (dif, 99, Vastogirardi); D.Cassatella (cen, 04); C.Cristallo (cen, 03, Monopoli); A.Feola (cen, 92, Fidelis Andria); V.Lavopa (cen, 95, Molfetta); M.Maccioni (cen, 04, Team Altamura); F.Ponzo (cen, 04); N.Rastelletti (cen, 04); V.Romano (cen, 02, Gladiator); C.Vicedomini (cen, 85, Molfetta); R.Lattanzio (att, 89, Team Altamura); N.Loiodice (att, 92, Team Altamura); M.Scaringella (att, 95, Fidelis Andria)