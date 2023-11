Paganese a caccia di riscatto contro il Casarano

E’ tempo di riscatto per la Paganese, che non vince da quattro partite e che deve dare assolutamente risposte confortanti davanti al proprio pubblico domani pomeriggio alle 14:30 contro il Casarano.

I salentini, che hanno affidato la panchina all’ex Monopoli Giuseppe Laterza la scorsa estate, hanno attualmente 17 punti in classifica, sia pur in condominio con Fidelis Andria, Gelbison, Nardò e Matera con cui è costretto a condividere il terzo gradino del podio.

Quattro vittorie, cinque pareggi e una sconfitta per quindici gol fatti e dieci subiti sono i numeri sin qui fatti dai pugliesi che, fuori casa, hanno finora vinto in una circostanza e pareggiato in quattro occasioni per 6 gol messi a segno e cinque incassati. Cannoniere della squadra è l’attaccante Rajkovic con tre centri. Due per il compagno di reparto Perez. A seguire i difensori Celli, Guastamacchia, Parisi e Vona, i centrocampisti Cerutti, Gambino e Giannini e gli attaccanti Citro e Falcone con un gol a testa.

Rispetto alla passata stagione, il Casarano ha cambiato molto. Confermati i soli Guastamacchia e Parisi in difesa, De Luca a centrocampo e Citro in attacco, sono arrivati numerosi volti nuovi tra i quali quelli degli esperti Celli dal Latina, Munoz dalla Cavese e Vona dalla Recanatese in difesa; Cerutti dal Martina e Versienti dal Messina a centrocampo; Falcone dal Fasano, Gjonaj dal Nardò, Perez dal Messina e Rajkovic dal Francavilla.

Paganese e Casarano tornano ad affrontarsi dopo 40 anni. L’ultima volta, infatti, risale alla C1 82/83. Terminò due pari. Nella stagione precedente, sempre il C1, furono i campani ad imporsi per 3-0.

Arbitro dell’incontro sarà Francesco Gai di Carbonia.

Di seguito l’attuale rosa del Casarano. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) aggiornate alla decima giornata.

CASARANO – Allenatore: Giuseppe Laterza

PORTIERI

1 – Salvatore Carotenuto (Confermato – 2003) (0/-0)

12 - Denny Pucci (Proveniente dal Sestri Levante – 2003) (8/-9)



DIFENSORI

2 - Lindon Ajeti (Proveniente dallo Standard Liegi – 2005) (0/0)

13 - Alessandro Celli (Proveniente dal Latina – 1997) (5/1)

19 - Antonio Guastamacchia (Confermato – 1995) (6/1)

25 - Rafa Munoz (Proveniente dalla Cavese – 1994) (1/0)

17 - Francesco Parisi (Confermato – 2004) (7/0)

23 - Antonino Pedalino (Proveniente dal Cosenza – 2005) (5/0)

4 – Souleye Thiam (Proveniente dall’Athletic Albaro – 2002) (0/0)

6 - Edoardo Vona (Proveniente dalla Recanatese – 1996) (8/0)



CENTROCAMPISTI

5 - Mauro Cerutti (Proveniente dal Martina – 1994) (8/1)

28 – Antonio D’Alena (Proveniente dalla Lucchese – 1998) (1/0)

24 - Alessandro De Luca (Confermato – 2001) (5/0)

21 - Giovanni Gambino (Proveniente dalla Vis Pesaro – 2004) (7/1)

3 - Enrico Giannini (Proveniente dal Napoli – 2004) (8/0)

18 - Serginho (Proveniente dal Xylotymbou – 1996) (5/0)

14 - Omar Thiandoum (Provenienza sconosciuta - 2005) (7/0)

15 - Leandro Versienti (Proveniente dal Messina – 1996) (5/0)



ATTACCANTI

10 - Nicola Citro (Confermato – 1989) (8/0)

7 - Luigi Falcone (Proveniente dal Fasano – 1992) (7/1)

11 - Eneo Gjonaj (Proveniente dal Nardò – 1995) (8/0)

20 - Luca Perdicchia (Proveniente dal Manduria – 2003) (0/0)

8 - Leonardo Perez (Proveniente dal Messina – 1989) (8/2)

9 - Marko Rajkovic (Proveniente dal Francavilla – 1992) (7/2)