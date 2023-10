La Paganese replica al Rotonda e sfiora la rimonta. Cozza sblocca e Coquin pareggia, Orefice sbaglia un rigore

La settima giornata del Girone H di Serie D si chiude con un pareggio tra Paganese e Rotonda. Allo stadio Marcello Torre, la squadra di Giuseppe Pagana va in vantaggio ma viene ripresa dagli uomini di Massimo Agovino: 1-1 al triplice fischio. La prima occasione della partita è di Mancino con un destro al volo che finisce sul fondo al 7’. Gli ospiti replicano e trovano il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, poco dopo il quarto d’ora di gioco, Cozza beffa Pinestro con il destro, complice una deviazione della barriera. Il gol alimenta l’entusiasmo per i biancoverdi che fanno tremare ancora gli azzurrostellati con una botta centrale di Cajazzo al 18’. Alla mezz’ora tiro dal limite di Mancino, il tentativo dell’esterno trova la respinta di Nije. Sulla ribattuta Orefice insacca, ma viene fermato in posizione di fuorigioco. Il primo tempo si chiude con fiammate da una parte e dall’altra, protagonisti Sollini e Coquin ma il risultato non cambia. Il Rotonda torna negli spogliatoi avanti nel punteggio, mentre la Paganese è costretta a rincorrere. Al 49’ Coquin serve Orefice che, in zampata, non trova la porta di pochissimo. Al 55’ Alari si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca, ma l’assistente Serra di Tivoli alza la bandierina per seganalare il fuorigioco. L’undici di Agovino si affaccia dalle parti avversarie con Del Gesso e Iannone, il pareggio però arriva soltanto al 71’. Con un sinistro delizioso Coquin infila alle spalle di Nije e ristabilisce la parità. All’80’ i padroni di casa hanno anche la chance per ribaltare il match, ma Orefice si fa parare un calcio di rigore, conquistato da Iannone.