Polisportiva Santa Maria Cilento a caccia di riscatto con il Gallipoli

Possibilità immediata di rimediare alla sconfitta subita domenica scorsa tra le mura amiche in Coppa Italia di categoria ad opera della Paganese (1-2 con rete del vantaggio iniziale di Gassama) per la Polisportiva Santa Maria Cilento che, domani alle 15 al “Carrano”, ospiterà il Gallipoli, fresco di promozione dall’Eccellenza.

I giallorossi hanno confermato in panchina Alessandro Carrozza e, con lui, buona parte della rosa che ha vinto il girone B di Eccellenza pugliese, battuto l’Ugento in semifinale prima di fermarsi in finalissima play-off contro il Manfredonia. Poco male, perché a fronte della resa negli spareggi regionali, i salentini hanno poi vinto quelli nazionali, ottenendo il diritto alla promozione in Serie D.

Pochi gli innesti per rinforzare una squadra che, probabilmente, avrebbe bisogno di un maggior numeri di elementi di esperienza, anziché puntare quasi esclusivamente sull’entusiasmo del gruppo reduce da una cavalcata vincente. Bianco dal Molfetta e Trinchera dall’Ambrosiana in difesa, Tommasone sulla trequarti dal Gravina e bomber Pignataro dal Manduria ai quali si aggiunge un manipoli di under, sembrano un po’ pochino per vivere sonni tranquilli in un girone tosto come quello H di Serie D. Negli ultimi giorni, sono arrivati due stranieri che avevano già iniziato la stagione 2023/2024 con l’Inter Club d’Esclades, compagine dell’Andorra: il difensore De Nova e l’attaccante Artigas. Tra gli elementi di categoria confermati rispetto alla passata stagione spiccano i difensori Benvenga e Fruci e un ex “predestinato” come Scialpi sulla trequarti.

Arbitro dell’incontro sarà Loris Graziano di Rossano.

Di seguito l’attuale rosa del Gallipoli. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

GALLIPOLI – Allenatore: Alessandro Carrozza

PORTIERI

Simone De Luca (Confermato – 2003 (3/-0)

Salvatore De Donno (Proveniente dal Toma Maglie – 2004) (10/-*)

Marco Ferilli (Proveniente dal Lecce – 2007)

Simone Passaseo (Confermato – 1998 (24/-16)



DIFENSORI

Vito Anzano (Proveniente dal Vastogirardi – 2004) (1/0 + 5/0 nella Cavese)

Alex Benvenga (Confermato – 1991) (23/0)

Paolo Bianco (Proveniente dal Molfetta – 2003) (13/0 + 9/0 nel Cjarlins Muzane)

Ivan De Nova (Proveniente dall’Inter Club d’Escaldes – 1996) (4/0 nel 23/24 e 20/1 nel 22/23)

Daniele Fruci (Confermato – 1988) (17/1)

Andrea Piscopiello (Confermato – 2003) (14/0 + 5/0 nel Toma Maglie)

Mattia Trinchera (Proveniente dall’Ambrosiana – 1999) (*/2)



CENTROCAMPISTI

Andrea Caputo (Confermato – 2000) (20/6)

Diego Lanciano (Proveniente dal Lecce – 2005)

Gaetano Miggiano (Proveniente dal Virtus Francavilla – 2005)

Simone Montagnolo (Confermato – 2004) (11/0)

Antonio Ranieri (Proveniente dal Crotone – 2003) (1/0)

Giuseppe Sansò (Confermato – 1997) (13/5)

Alessandro Scialpi (Confermato – 1992) (17/2)

Ilyes Sliti (Proveniente dal Lavello – 2004) (3/0)

Vincenzo Tommasone (Proveniente dal Gravina – 1995) (32/0)



ATTACCANTI

Gerard Artigas (Proveniente dall’Inter Club d’Escaldes – 1995) (3/0 nel 23/24 e 11/12 nel 22/23)

Marco Iurato (Confermato – 1998) (23/12)

Mattia Negro (Confermato – 1995) (14/2)

Samuele Oltremarini (Confermato – 2002) (15/11)

Antonio Pignataro (Proveniente dal Manduria – 1989) (13/12 + 6/0 nel Barletta)

Christian Quarta (Confermato – 1985) (17/5)



Arrivi: S.De Donno (por, 04, Toma Maglie); M.Ferilli (por, 07, Lecce); V.Anzano (dif, 04, Vastogirardi); P.Bianco (dif, 03, Molfetta); I.De Nova (dif, 96, Inter Club d’Escaldes); M.Trinchera (dif, 99, Ambrosiana); D.Lanciano (cen, 05, Lecce); G.Miggiano (cen, 05, Virtus Francavilla); A.Ranieri (cen, 03, Crotone); I.Sliti (cen, 04, Lavello); V.Tommasone (cen, 95, Gravina); G.Artigas (att, 95, Inter Club d’Escaldes); A.Pignataro (att, 89, Manduria)

Partenze: G.Cardinale (dif, 02); F.Oltremarini (dif, 04); P.Stranieri (dif, 95, Molfetta); L.Schirosi (dif, 02); A.Signorelli (dif, 03); G.Amatulli (cen, 00); F.Carrozza (cen, 99); F.Chiatante (cen, 04, Sambenedettese); M.Gningue (cen, 03); E.Barone (att, 01); G.Nazaro (att, 03); T.Perchaud (att, 98, Biel-Bienne)