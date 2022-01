Serie D Gir. I, orgoglio Santa Maria Cilento

Il Santa Maria Cilento sta rendendo orgoglioso un intero territorio con il proprio cammino in campionato. La formazione giallorossa, che occupa l’ottavo posto nel girone I di serie D, sta andando oltre le più rosee aspettative. E forse, può ambire anche a qualcosa in più. 26 punti in 14 partite disputate, con ben tre match da recuperare rispetto a tutte le altre avversarie che la precedono in classifica, il Santa Maria Cilento se riuscisse a centrare il bottino pieno potrebbe addirittura aspirare alla vetta. Cosa non impossibile visto che le avversarie sono il Biancavilla penultimo, il San Luca che è in piena zona playout, e il Portici che non è un ostacolo irresistibile. E a chiudere il girone d’andata ci sarà il derby tutto cilentano contro il Gelbison. Ma mister Angelo Nicoletti di sicuro guarda avanti, ma non così avanti, perché dopotutto è sempre meglio rimanere con i piedi ben saldi a terra. E può di certo sorridere per il cammino della sua squadra che ha centrato 8 vittorie, 2 pareggi e solo 4 sconfitte, l’unica imperdonabile quella casalinga contro il Castrovillari quartultimo con il punteggio di 3-1.