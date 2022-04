Serie D, la gara Nocerina-Nola sarà trasmessa su Facebook

La Nocerina ha comunicato che trasmetterà la gara contro il Nola. Attenendosi alle disposizioni della Lnd e avvalendosi di operatori terzi della comunicazione, la gara tra la società molossa ed il Nola, in programma giovedì 14 aprile alle ore 20:45 allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, e valida per il campionato nazionale dilettanti, sarà trasmessa in diretta streaming attraverso la pagina Facebook dell?ASD Nocerina Calcio 1910. Nelle prossime ore saranno rese note le modalità per la visione della stessa.