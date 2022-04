Serie D, la Nocerina cade sul campo della Virtus Matino

VIRTUS MATINO-NOCERINA 2-1

VIRTUS MATINO: Leuci, Maxim, D’Andria, Tarantino, Rantuccio, Prete, Monopoli, Granegna, Morra, Sauciuk, Inguscio. All. Branà.

NOCERINA: Venditti, Donida, Scrugli, Bruno, Palmieri, Donnarumma, Cuomo, Saporito, Mazzeo, De Martino, Dammacco. All. Cavallaro.

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa.

RETI: 7' Dammacco (N), 41' e 74' Morra (V).

E' terminata con una sconfitta per la Nocerina la sfida andata in scena allo stadio Comunale di Ugento contro la Virtus Matino. Nocerina che al momento resta in zona playoff in virtù della sconfitta del Gravina e della Casertana, rispettivamente con Rotonda e Francavilla. A partire meglio sono stati proprio i salernitani, che al 7' si sono subito portati in vantaggio con la rete di Dammacco. I padroni di casa hanno provato a scuotersi ed a reagire, e dopo diversi tentativi al 41' Morra ha ristabilito la parità. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio sull'1-1. Nella ripresa, la Virtus Matino ha continuato a creare pericoli alla retroguardia della Nocerina, ed al 74' ha trovato il vantaggio con la doppietta personale di Morra che ha sancito la sconfitta dei molossi.