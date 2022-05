Serie D, la Nocerina cade di misura con la Mariglianese

Squadra in casa

Squadra in casa Mariglianese

MARIGLIANESE-NOCERINA 1-0

MARIGLIANESE: Maione, Micillo, Arrivoli, Faiello, Varchetta, Tommasini, Marzano (91’ De Angelis), Langella, Esposito, Aracri, Massaro (67’ De Martino). All. Sanchez.

NOCERINA: Venditti, Menichino, Vecchione, Talamo, Donida, Bruno, Chietti (80′ De Santis), Garofalo, Esposito, Cuomo (80′ Stojanovic), Dammacco. All. Spica.

ARBITRO: Francesco Lipizer di Verona.

RETI: 53′ Marzano.

Terza sconfitta consecutiva per la Nocerina, che sul campo dello stadio Santa Maria Delle Grazie è caduta di misura con i padroni di casa della Mariglianese. Stop pesante per la corsa playoff, che vede ora i salernitani a due lunghezze di distanza dalla prima posizione utile occupata, al momento, dalla Casertana. La prima frazione di gioco ha visto regnare l'equilibrio, e le due formazioni hanno fatto fatica a creare pericoli alle retroguardie che invece sono state attente. I primi 45 minuti si sono chiusi, dunque, sullo 0-0. Nella ripresa, dopo 8 minuti la Mariglianese ha trovato il guizzo giusto con Marzano che ha aperto le marcature. Dopo il vantaggio dei padroni di casa non ci sono state altre emozioni, ed il match si è chiuso con il punteggio di 1-0.