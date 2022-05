Serie D, la Nocerina cade con il Team Altamura

NOCERINA-TEAM ALTAMURA 1-2

NOCERINA: Pitarresi, Menichino, Vecchione, Talamo, Mazzeo, Donida, Mancino, Garofalo, Donnarumma, Esposito, Dammacco. All. Spica.

TEAM ALTAMURA: Spina, Clemente, Tazza, Lucchese, Sall, Mattera, Kanoute, Serra, Tedesco, Baradji, Abreu. All. Dibenedetto.

ARBITRO: Mario Picardi di Viareggio.

RETI: 30' Baradji (A), 32' Dammacco (N), 75' Molinaro rig. (A).

E' terminata con una sconfitta la prima gara sulla panchina della Nocerina per il nuovo tecnico Spica, salernitani che tra le mura amiche dello stadio San Francesco sono caduti con il Team Altamura. Il primo pericolo del match è stato creato proprio dai padroni di casa, che non hanno capitalizzato l'occasione avuta. Dopo una fase di stallo, è stato il Team Altamura al 30' a trovare il guizzo giusto con Baradji che ha sbloccato il match. Dopo soli due giri di lancette, però, la Nocerina ha subito ristabilito la parità con la rete di Dammacco. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, sull'1-1. Nella ripresa, sono stati ancora gli ospiti a trovare la rete del vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Molinaro al 75'. La Nocerina non è riuscita questa volta ad impattare il risultato, subendo una pesante sconfitta per la corsa ai playoff.