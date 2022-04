Serie D, la Nocerina cala il poker con il Nola

NOCERINA-NOLA 4-2

NOCERINA: Venditti, Bovo (47′ Vecchione), Mazzeo, Palmieri (67′ Mancino), Donida, Bruno (63′ Sgrugli), Garofalo, Saporito, Esposito, Cuomo (75′ Chieti), Dammacco (49′ Donnarumma). All. Salzano.

NOLA: Mariano, D’Orsi, Cassandro, Sicignano (72′ Donnarumma), Sagliano (62′ Togora), Caliendo, Zito (69′ Miocchi), Acampora, Di Dato, Coratella (68′ Figliolia), D’Angelo. All. Condemi.

ARBITRO: Matteo Campagni di Firenze.

RETI: 19′ Palmieri (NOC), 38′ e 58′ Cuomo (NOC), 40′ Caliendo (NOL), 43′ Bovo (NOC), 95′ D’Angelo (NOL).

E' terminata con una bella vittoria della Nocerina la sfida che è andata in scena allo stadio San Francesco con il Nola, nel quale i padroni di casa hanno messo in luce un'ottima prestazione. A partire meglio è stata proprio la Nocerina, che ha provato sin dai primi minuti a prendere in mano il pallino del gioco. Al 19', infatti, è arrivata la prima rete di giornata firmata da Palmieri. I padroni di casa hanno continuato a spingere, ed al 38' hanno raddoppiato con Cuomo. Gli ospiti hanno provato a scuotersi, e due soli giri di lancette dopo, hanno accorciato le distanze con la rete di Caliendo. La Nocerina, però, si è fatta subito pericolosa ed al 43' ha centrato la terza rete firmata da Bovo. Nella ripresa, il copione non è cambiato, ed al 58' Cuomo, con la sua doppietta personale, ha calato il poker per la Nocerina. Prima del triplice fischio, è arrivata la rete di D'Angelo per il Nola che ha fissato il risultato finale sul 4-2.