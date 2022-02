Serie D, la Nocerina centra la seconda vittoria consecutiva a Gravina

Squadra in casa

Squadra in casa FBC Gravina

GRAVINA-NOCERINA 0-2

GRAVINA: Vicino, Di Modugno, Kharmoud, Sgambati, Popolo, Gilli, Scalisi, Tuninetti, Diop, Chacon, Tommasone. All. Summa-Ragone

NOCERINA: Venditti, Menichino, Vecchione, Talamo, Dammacco, Donida, Donnarumma, Garofalo, Saporito, Esposito, Mancino. All. Cavallaro

RETI: 48' Talamo (N), 70' Palmieri (N)

E' terminata con la vittoria della Nocerina il match andato in scena allo stadio Vicino, tra i padroni di casa del Gravina ed i salernitani. La prima frazione di gioco si è rivelata combattuta e con diverse occasioni pericolose, prima per i pugliesi che hanno cercato il vantaggio nel primo quarto d'ora, poi con la Nocerina che ha sfiorato il gol in due circostanze. Nonostante ciò, il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0 al termine dei primi 45' minuti. Nella ripresa, i salernitani sono partiti subito forte, ed al 48' minuto hanno trovato la rete con Talamo. Gli ospiti hanno continuato a premere sull'acceleratore fino a trovare la rete del raddoppio firmata Palmieri al 70' minuto. La Nocerina, poi, è stata brava ad amministrare il vantaggio, conquistando un importante vittoria esterna.