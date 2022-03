Serie D, la Nocerina centra il successo con il San Giorgio

NOCERINA-SAN GIORGIO 2-0

NOCERINA: Venditti, Vecchione (69′ Mazzeo), Bovo (79′ Bruno), Palmieri (59′ Mancino), Donida, Scrugli, Garofalo, Saporito, De Martino, Cuomo (55′ Menichino), Dammacco (74′ Donnarumma). All. Cavallaro.

SAN GIORGIO: Bellarosa, Raucci (46′ Onesto, 81′ Greco), De Siena, Caprioli, Cassese, Sepe, Bozzaotre (46′ Imputato), Ruggiero, Varela, Argento, Scalzone. All. Ambrosino.

ARBITRO: Vacca di Saronno.

RETI: 30′ Scrugli, 37′ Dammacco.

La Nocerina ha centrato il quinto successo consecutivo tra le mura amiche dello stadio San Francesco con il San Giorgio. La Nocerina che è in un momento di forma smagliante occupa l'ultima posizione valida per i playoff con una gara in meno da disputare. Sono stati proprio i padroni di casa a partire meglio, con gli opsiti che sono riusciti a respingere l'offensiva avversaria non senza qualche affanno. Dopo diversi tentativi, la Nocerina ha trovato il vantaggio al 30' con la rete di Scrugli. I salernitani hanno continuato a spingere, e sette minuti più tardi, al 37', Dammacco ha realizzato il gol del raddoppio. Nella seconda frazione di gioco il San Giorgio ha cercato una timida reazione, ma ogni tentativo è stato neutralizzato dalla retroguardia della Nocerina.