Serie D, la Nocerina centra il terzo successo consecutivo con il Sorrento

NOCERINA-SORRENTO 3-0

NOCERINA: Venditti, Donida, Bovo, Garofalo, Saporito, Esposito, Donnarumma, Mancino, Vecchione, De Martino, Dammacco. All. Cavallaro.

SORRENTO: Volzone, Rizzo, Acampora, Selvaggio, Virgilio, Manco, La Monica, Mezzavilla, Ripa, Tedesco, Gargiulo. All. Cioffi.

ARBITRO: Marco Menozzi di Treviso.

RETI: 40' e 57' Dammacco (N), 47' Donida (N).

Terzo successo consecutivo per la Nocerina, che nel derby con il Sorrento allo stadio San Francesco ha centrato una bella vittoria. Le prime battute della gara sono state avare di emozioni, e la prima occasione è arrivata al 14' con Saporito che ha sfiorato il gol. E' arrivata, poco dopo, la reazione del Sorrento con Tedesco, ma il tentativo non è andato a buon fine. Al 40', la Nocerina è passata in vantaggio grazie alla rete di Dammacco che ha sbloccato il match. Nella ripresa Donida ha trovato subito il raddoppio, al 47'. I padroni di casa hanno continuato a spingere, e dieci minuti dopo Dammacco ha silgato la sua doppietta personale. Con tre lunghezze di vantaggio, la Nocerina ha amministrato la gara fino al triplice fischio.