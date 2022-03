Serie D, la Nocerina supera il Molfetta

NOCERINA-MOLFETTA 2-0

NOCERINA: Venditti, Bruno, Donida, Garofalo, Menichino (37’st Stojanovic), Cuomo (10’st Mancino), Vecchione, Saporito, Dammacco (10’st Bovo), Mazzeo (34’st Talamo), De Martino (27’st Esposito). All. Cavallaro.

MOLFETTA: Viola, Pinto, De Gol, Lobjanidze, Gambuzzi, Fedel, Monaco, Cardamone (20’pt Dubaz), Genchi (23’st Cappiello), Pozzebon, Gjonaj (36’st Kordic). All. Bartoli.

ARBITRO: Fabrizio Carsenzuola di Legnano.

RETI: 42’ e 67’ De Martino.

E' tornata alla vittoria la Nocerina, che tra le mura amiche dello stadio San Francesco ha superato il Molfetta per 2-0. Tre punti fondamentali per i salernitani, che restano così in piena corsa playoff ed occupano al momento l'ultima piazza valida. A partire meglio sono stati, però, gli ospiti, i quali sono andati in diverse circostanze vicini alla rete, mentre i padroni di casa si sono dovuti difendere con le unghie e con i denti. Nonostante ciò, alla prima vera occasione è stata la Nocerina a passare in vantaggio, quando al 42' De Martino ha insaccato la palla alle spalle di Viola. La prima frazione di gioco si è chiusa, così, con il punteggio di 1-0. Nella ripresa, dopo una prima fase di equilibrio, la Nocerina ha trovato l'occasione giusta per il raddoppio, ancora con De Martino che al 67' ha bucato di nuovo il portiere avversario. I padroni di casa sono stati bravi ad amministrare il vantaggio, conquistando un'importante vittoria.