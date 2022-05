Serie D, la Nocerina vince a Bitonto ed agguanta i playoff

BITONTO-NOCERINA 1-2

BITONTO: Figliola, Lacassia, Addae, Guarnaccia (27’ st Morisco), Palumbo, Mariani (11’ st Stefanelli), Manzo, D’Anna (1’ st Masellis), Taurino (1’ st Stasi), Lattanzio (C) (11’ st Ferrante), Iadaresta. All. Potenza.

NOCERINA: Venditti, Villani (1’ st Menichino), Bruno, Donida, Garofalo (C) (24’ pt Saporito), Chietti (26’ st Esposito), Vecchione, Mancino (1’ st Donnarumma), Cuomo, Talamo (43′ st Riccio), Dammacco. All. Spica.

ARBITRO: Alberto Poli di Verona.

RETI: 19’ pt Talamo (N), 10’ st Iadaresta rig. (B), 41’ st Dammacco rig. (N).

La Nocerina centra il successo sul campo del Bitonto nell'ultima giornata valida per il Girone H del campionato di Serie D, ed aggunta i playoff in virtù della sconfitta della Casertana con il San Giorgio. Caldo estivo sul Città degli Ulivi e Lattanzio, dopo appena tre minuti di gioco, ci prova con un secco tiro da fuori. Deviazione e palla di poco alta sulla traversa. Mancino alleggerisce un po’ l’iniziale pressione locale con un sinistro dalla distanza che Figliola disinnesca in due tempi. Ancora Bitonto in avanti: punizione dalla media distanza sprecata malamente da D’Anna. 18’: Cuomo, altra botta da fuori. Figliola si rifugia in angolo, dal quale maturerà il vantaggio ospite. Battuta di Mancino dalla bandierina e incornata perentoria di Talamo che non lascia scampo alla retroguardia di casa ed è 0-1. In meno di sessanta secondi, tra il 25 e il 26, Iadaresta spaventa due volte di testa la difesa rossonera. Prima il palo e poi l’imprecisione in altezza non trasformano le sue due sontuose incursioni aeree nel pareggio bitontino. 32’: calcio piazzato battuto in due tempi da Manzo-Addae. La battuta del centrocampista è terrificante, così Venditti per non rischiare il peggio ci mette i pugni e devia. Null’altro di “serio” da segnalare sino al duplice fischio arbitrale e squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-1 e senz’altro alla ricerca di un meritato refrigerio. Doppio cambio all’intervallo ordinato dai due allenatori: Stasi e l’esordiente Masellis, in luogo di Taurino e D’Anna; mentre mister Spica, già costretto a sostituire nel primo tempo l’infortunato capitano Garofalo, con Saporito, getta nella mischia Menichino-Donnarumma per Villani-Mancino. 9’: fallo in area su Guarnaccia e penalty che Iadaresta trasforma spiazzando Venditti ed è 1-1. Minuto 13: punizione calibrata di Manzo per la testa di Addae, che colpisce in pieno la traversa molossa. Iadaresta sfiora il palo con una girata dal limite, Stefanelli è impreciso davanti a Venditti, ottimamente servito da Palumbo. Donnarumma e Talamo riprendono a infastidire Figliola e tutta la difesa del Bitonto, fino al nettissimo “braccio” in area di Morisco, che manda sul dischetto Dammacco. Il portiere bitontino battezza l’angolo alla sua sinistra, ma la botta dell’attaccante ospite è forte e centrale. 1-2 Nocerina, rete personale numero 15 per Dammacco. Tre di recupero e triplice fischio finale del direttore di gara. Vince la Nocerina, che affronterà in trasferta il Francavilla ai playoff.