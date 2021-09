Nuovi acquisti per Cavese e Gelbison. Nocerina alle prese con un infortunio

Il prossimo fine settimana ci sarà l'inizio del campionato di serie D, e tutte le formazioni della provincia di Salerno stanno serrando i ranghi per incominciare al meglio. In casa Cavese c'è da registrare un innesto a centrocampo. Si tratta del calciatore Marco Augusto Romizi, centrocampista che può agire sia da centrale che da mediano, classe 1990, che vanta una lunga carriera a livello professionistico avendo indossato le prestigiose maglie di Fiorentina (a livello giovanile), Reggiana, Bari, Vicenza, Albinoleffe, Picerno e Bisceglie. Romizi nella nuova avventura a Cava de' Tirreni indosserà la maglia bleufoncé numero 5. Movimento di mercato anche per la Gelbison, con Jacopo De Foglio che vestirà ancora la maglia rossoblù. Il terzino destro classe 2000 è un’altra preziosa riconferma in casa Gelbison. Il rinnovo del contratto significa che il giocatore vestirà per la terza stagione calcistica la maglia del club di di stanza a Vallo della Lucania, lui che arrivò due anni fa in prestito dalla Salernitana. Nella sua carriera De Foglio conta anche presenze nelle Folgore Caratese e una stagione all’Agropoli. L’atleta già da domani sarà a disposizione di mister Gianluca Esposito. Infine una brutta notizia arriva invece da Nocera. Infatti il calciatore della Nocerina, Nicolò Donida, si è sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato la frattura del gomito sinistro. Per il terzino sinistro, capace di coprire comunque più ruoli difensivi per le sue capacità da jolly, sono ancora incerti i tempi di recupero.