Serie D, un'ottima Nocerina supera il Rotonda per 4-2

NOCERINA-ROTONDA 4-2

NOCERINA: Venditti, Bruno, Donida, Garofalo, Esposito (67’ Chietti), Vecchione, Bovo (29’ Donnarumma), Saporito, Mancino (89′ Gaudino), Dammacco (74’ Talamo), De Martino (57’ Cuomo). All. Cavallaro.

ROTONDA: Polizzi, Leone (70’ De Foglio), Sanzone, Giordano, Valerio (49’ Kapustinis), Valenti (74’ Pichard), Rotella, Boscaglia, Ceesay (66’ Garritano), Baldeh, Corado. All. Donato.

RETI: 2’ Saporito (N), 13’ Mancino (N), 23’ Corado (R), 49’ Garofalo (N), 65’ Mancino (N), 79' Corado (R).

Sontuosa prestazione per la Nocerina allo stadio San Francesco d'Assisi, dove i padroni di casa hanno superato con il punteggio di 4-2 gli ospiti del Rotonda. I salernitani hanno provato a mettere le mani sul match sin da subito, trovando al 2' minuto di gioco la via della rete con Saporito. Questo non è bastato alla Nocerina, che ha continuato a spingere fino a trovare la rete del raddoppio al 13' minuto con Mancino. Il Rotonda, allora, ha provato a scuotersi ed a reagire andando in rete al 23' minuto grazie a Corado. Nella seconda frazione di gioco, dopo soli 5 minuti, al 49', la Nocerina ha trovato la terza rete di giornata con Garofalo. I padroni di casa, però, non si sono accontentati ed al 65' minuto Mancino ha firmato la sua doppietta personale, mettendo 3 reti di distanza dagli avversari. Il Rotonda non si è dato per vinto, ed al 79' minuto Corado ha trovato anch'egli la propria doppietta personale che ha dato ancora qualche speranza ai suoi. La Nocerina ha amministrato bene il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando la vittoria.