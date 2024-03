La Paganese sblocca, la Gelbison risponde: il derby termina con un pareggio

Botta e risposta tra Paganese e Gelbison, il derby allo stadio Marcello Torre termina con il risultato di 1-1. Mancino sblocca la sfida in avvio, Casiello pareggia i conti nel secondo tempo: le due formazioni si dividono la posta al triplice fischio.

La prima occasione della partita è targata Bubas in favore degli ospiti. L’attaccante non concretizza da pochi passi e sfiora soltanto il vantaggio, si salvano i padroni di casa al 6’. Gli azzurrostellati replicano e al 17’ sbloccano con Mancino che lascia la sua firma sul match. I rossoblù rispondono ancora con Bubas, ma Esposito lo ipnotizza al 23’. Tre giri di lancette dopo, il portiere si fa trovare di nuovo pronto sul tentativo del centravanti in maglia numero 19. Al 31’ azione in contropiede della Paganese con Iannone che spreca, sul versante opposto la Gelbison si rende pericolosa per la terza volta. Gli ultimi squilli della frazione iniziale sono di Porzio (43’) e Bubas (46’), il risultato però non cambia.

La squadra di Agovino prova a pungere in avvio di ripresa, l’undici di Erra si oppone alla minaccia con un buon intervento di Milan e al 48’ aggancia il pareggio con Casiello che trova la giocata vincente all’angolino e fa 1-1. Passano dieci minuti e ancora gli ospiti vanno vicini alla rete, poi Iannone non indirizza verso il bersaglio dalla distanza al 60’. A metà secondo tempo altro intervento prodigioso di Esposito che respinge sulla linea di porta. Poco altro da segnalare, nel recupero sussulto di Mancino ma al triplice fischio le due compagini chiudono in parità.