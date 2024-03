La Paganese si prende il derby e torna al successo, battuta la Palmese

La Paganese dimentica la sconfitta sul campo della Fidelis Andria e torna al successo in campionato: una doppietta di Mancino e un gol di Iannone decidono il derby contro la Palmese allo stadio Torre.

Pronti, via e subito una chance per Iannone che si rende subito pericoloso. La reazione dei rossoneri non si fa attendere e si registra attorno al decimo minuto con un’azione che si chiude sul fondo. Al 19’ gli azzurrostellati si riportano in attacco con una conclusione imprecisa di Mancino. Il numero venti, quattro minuti più tardi, non sbaglia: dopo aver ricevuto un suggerimento da Iannone, svetta e di testa insacca alle spalle di Raffaelli. Gli ospiti non ci stanno e, affidandosi a Puntoriere, vanno subito vicini al pareggio: si salva Esposito. Al 36’ Mancino fa tutto bene: scappa a destra, si coordina e batte il portiere con un missile vincente. La Paganese chiude il primo tempo con due gol di vantaggio, la Palmese rientra negli spogliatoi per riordinare le idee.

Al rientro in campo è la squadra di Grimaldi a sviluppare le prime occasioni interessanti, ma per imprecisione e sfortuna non cambia il punteggio. Nel momento migliore degli ospiti, i ragazzi guidati da Russo trovano la terza marcatura e chiudono virtualmente la gara: ci pensa Iannone (62’) a mettere il sigillo, concretizzando un contropiede gestito bene da Porzio. La partita si chiude con pochi altri sussulti, Langella prova ad aggiungersi alla lista dei goleador di giornata ma la sua punizione finisce sul fondo.