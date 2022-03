Serie D, pareggio esterno per la Nocerina con la Casertana

CASERTANA-NOCERINA 1-1

CASERTANA: Carotenuto, Salto, Rainone, Vacca (83′ Kosovan), Vicente, Mansour (46′ Feola), Addessi (67′ Felleca), Monti, D’Ottavi (76′ Maresca), Favetta (83′ Diaz), Colacicchi. All. Feola.

NOCERINA: Venditti, Vecchione, Mazzeo, Palmieri, Donida, Bruno, Chietti (90′ Manichino), Garofalo, Saporito (68′ Mancino), Cuomo (68′ Stojanovic), Dammacco (31′ Bovo). All. Cavallaro.

ARBITRO: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

RETI: 53′ Favetta (C), 84′ Chietti (N).

Match emozionante quello andato in scena allo stadio Pinto di Caserta, che ha visto sfidarsi Casertana e Nocerina. L'incontro si è aperto su ritmi alti, con i padroni di casa che hanno creato pericoli ai salernitani sin dai primi minuti. La Casertana ha tenuto le redini del gioco per tutta la prima frazione di gioco, mentre la Nocerina si è difesa bene ed ha sfiorato anche la rete del vantaggio. Il risultato al termine dei primi 45 minuti è rimasto, però, bloccato sullo 0-0. Nella ripresa, i casertani hanno continuato a spingere ed al 53' hanno trovato la rete del vantaggio con Favetta. La gara sembrava in controllo dei padroni di casa, quando però all'84' è arrivata la rezione degli ospiti che hanno impattato il risultato con la rete di Chietti. Il match, è così terminato con 1 punto a testa per le due compagini.