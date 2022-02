Serie D, pareggio esterno per il Santa Maria Cilento a Sant'Agata

SANT'AGATA-SANTA MARIA CILENTO 1-1

SANT'AGATA: Bethers, Cipolla, Capone, Favo, Mazzone (12’ st Cristiano), Calafiore, Frisenna (12’ st Okito), Cervillera (12’ st Bongiovanni), Cicirello, Alagna, Catalano. All. Giampà.

SANTA MARIA CILENTO: Grieco, Todisco, Gargiulo, Morlando, Masullo, Coulibaly, Simonetti, Sare (28’ st Maio), Gabionetta (12’ st Oviszach), Maggio, Cunzi (34’ st Romano). All. Nicoletti.

ARBITRO: Giuseppe Vingo di Pisa.

RETI: 37’ pt Cunzi (C), 37’ st Favo (A).

I giallorossi del Cilento pareggiano al Fresina 1 a 1 contro il Città di Sant’Agata. Alla prodezza di Cunzi nel primo tempo, risponde Favo nel finale del match. Al 5’ calcio di punizione di Catalano terminato alto sopra la traversa. All’11’ sinistro e traversa di Cicirello. La palla sembrava dovesse terminare alta, ma complice uno strano effetto la palla si abbassa, rischiando di fare uno scherzo a Grieco. Al 35’ un sinistro dalla distanza di Cervillera termina alto. Al 37’ si sblocca l’incontro: super destro dalla distanza di Cunzi che centra l’incrocio dei pali e porta in vantaggio i giallorossi tornando, così, al gol dopo tanto tempo, l’ultima volta contro il Trapani in rovesciata. Nella ripresa la gara riprende con gli stessi ritmi del primo. Al 26’ traversa di Bongiovanni in area di rigore. Al 37’ arriva il gol del pareggio del Sant’Agata: Favo raccoglie un pallone in area di rigore e scarica un destro potente che trafigge Grieco. A due minuti dalla fine punizione di Masullo respinta dal portiere. Dopo 6 minuti di recupero, arriva il triplice fischio. Per i giallorossi, un punto che fa morale e classifica in vista dei prossimi appuntamenti.