Serie D, pareggio a reti bianche tra Cavese e Sant'Agata

CAVESE-SANT'AGATA 0-0

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, Altobello (87' Viscomi), Lomasto, Maffei, Corigliano (51' Palma), Romizi (59' D'Angelo), Aliperta (90' Maiorano), Bacio Terracino, Carbonaro, Allegretti (30' Kone). All. Troise.

SANT'AGATA: Bethers, Sannia, Brugnano, Capone, Bongiovanni (50' Brugaletta), Calafiore, Favo (87' Frisenna), Squillace (64' Mazzone), Cristiano (78' Okito), Catalano, Alagna (72' Cicirello). All. Giampà.

ARBITRO: Marco Marchioni di Rieti.

E' terminata con un pareggio senza reti la sfida andata in scena allo stadio Simonetta Lamberti tra i padroni di casa della Cavese ed il Sant'Agata. Un pareggio che ha fatto scivolare i salernitani a quattro lunghezze dalla vetta, in virtù della vittoria della capolista Gelbison sulla Sancataldese. A partire meglio è stata proprio la Cavese, che ha cercato di prendere subito in mano le redini del gioco, ma non è riuscita a trovare il guizzo giusto per aprire le marcature. Nonostante gli sforzi dei padroni di casa, la prima frazione di gioco si è chiusa con il punteggio bloccato sullo 0-0. La ripresa ha seguito la falsariga dei primi 45 minuti, con la Cavese che ha cercato con forza la via della rete, ma gli ospiti sono stati attenti in fase difensiva e sono riusciti a strappare il pareggio.