Serie D, pareggio a reti inviolate tra Nocerina e Lavello

LAVELLO-NOCERINA 0-0

LAVELLO: Chironi, Di Fulvio, Massa, Grande, Basrak (59′ Outtara), Tapia, Militano, Sessa (69′ Mannina), Onraita, Marcellino, San Roman. All. Zeman.

NOCERINA: Venditti, Scrugli, Donida, Bruno, Chietti (78′ Esposito), Cuomo (58′ Menichino), Bovo, Saporito, Palmieri, Talamo, Mazzeo (60′ Vecchione). All. Salsano.

ARBITRO: Luca Capriuolo di Bari.

Pareggio a reti inviolate tra Lavello e Nocerina, che sul campo della stadio Pisicchio hanno dato vita ad un incontro avaro di emozioni. I salernitani non sono riusciti a riscattare le due sconfitte consecutive, ed al momento sono fuori dalla zona playoff ad una solo lunghezza di distanza dal Gravina. Tanta confusione ha caratterizzato la prima frazione di gioco, a provarci di più sono stati gli ospiti, ma le occasioni create non state sfruttate. Nella ripresa il copione non è cambiato, anche se a rendersi più pericolosi sono stati i padroni di casa. Nel finale di gara, è stato proprio il Lavello ha sfiorare il vantaggio in diverse circostanze che avrebbe potuto regalare la vittoria ai lucani. L'incontro si è chiuso, così, con uno scialbo 0-0.