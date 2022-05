Serie D, poker della Nocerina con il Casarano

NOCERINA-CASARANO 4-1

NOCERINA: Venditti, Menichino (46′ Mancino), Talamo (89′ Settembrini), Bovo, Bruno, Chietti (74′ Sellitti), Garofalo, Donnarumma (82′ Saporito), Esposito, Cuomo, Dammacco. All. Spica.

CASARANO: Ianni, Vitofrancesco, Raimo, Meduri, Logoluso, Sanchez (68′ Rizzo), Fontana, Dambros Lorenzo (39′ Coronese), Santarcangelo (76′ Pedicchia), Avantagiato (53′ Dambros Lucas), Tedesco (46′ Dellino). All. Monticciolo.

ARBITRO: Giovanni Agostoni di Milano.

RETI: 9′ Raimo (C), 50′, 54′, 60′, 85′ Talamo (N).

Successo importante per la Nocerina tra le mura amiche dello stadio San Francesco contro il Casarano. Tre punti fondamentali per la corsa playoff, in virtù del pareggio della Casertana sul campo del Molfetta. A partire meglio sono stati gli ospiti, che hanno subito trovato il guizzo giusto ed hanno sbloccato le marcature al 9' con Raimo. I padroni di casa non riescono a reagire al vantaggio avversario, e la prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, con il punteggio sullo 0-1. Nella ripresa, la Nocerina è rientrata in campo più determinata ed al 50' ha ristabilito la parità con la rete di Talamo. Dopo soli quattro giri di lancette ancora Talamo insacca la palla in rete per il sorpasso dei molossi, ed al 60' è arrivata anche la tripletta. Nel finale di gara, uno scatenato Talamo ha firmato il poker personale che ha sigillato il 4-1.