Cavese, serata da dimenticare: il Campobasso fa manita al "Lamberti" e ipoteca la finale

La Cavese si arrende nella semifinale di andata della Poule Scudetto, allo stadio Lamberti festeggia il Campobasso che fa manita e ipoteca la qualificazione. Alla squadra di Raffaele Di Napoli servirà l’impresa nel match di ritorno, in programma il prossimo 6 giugno, in trasferta.

I rossoblù sbloccano subito il risultato, bastano meno tre giri di lancette a Di Nardo per stappare la sfida. Con un diagonale dalla destra, il numero 9 beffa Barone, non impeccabile nella circostanza: l’estremo difensore non trattiene la sfera e gli ospiti passano in vantaggio. I biancoblù accusano il colpo e i lupi raddoppiano al 9’. Disimpegno sbagliato, Lombari in contropiede fulmina il portiere metelliano dopo un suggerimento di Grandis. Gli aquilotti provano ad accorciare con Di Piazza che colpisce il palo, mentre il Campobasso cerca la terza rete della serata. Soltanto allo scadere della frazione iniziale, i padroni di casa tornano in partita con Di Piazza che raccoglie un tocco di Konate e batte Esposito con una conclusione da posizione ravvicinata.

All’intervallo Barone è costretto al cambio dopo uno scontro nel primo tempo: al suo posto il giovane Lucano, classe 2004. In avvio di ripresa la Cavese agguanta il pareggio con un tiro di Zenelaj dalla distanza: al 48’ il centrocampista supera Esposito. Risultato in equilibrio per pochissimi minuti perché Maldonado riporta avanti i rossoblù con una punizione che finisce alle spalle del numero uno locale. I molisani insistono e calano anche il poker con Parisi al 58’. Notte da dimenticare per la brigata di Di Napoli che subisce pure la quinta marcatura, ancora da Maldonado, autore di una doppietta: il ventottenne infila Lucano con un piazzato e chiude virtualmente il discorso qualificazione. Ai blufoncè servirà una clamorosa rimonta nella gara di ritorno.

Il regolamento dice che “ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore”.

Il tabellino

Cavese: Barone (46’ Lucano), Cinque, Megna, Magri, Tropea, Fraraccio, Zenelaj, Konate (63’ Antonelli), Sette, Chiarella (55’ Felleca), Di Piazza (67’ Foggia). A disp.: Polanco, Lops, Collura, Mercurio, Gueye. All.: Di Napoli

Campobasso: Esposito, Bonacchi, Gonzalez, Pontillo (59’ Chrysovergis), Rasi (59’ Di Filippo), Parisi, Abonckelet, Grandis (75’ De Cerchio), Maldonado (78’ Sdaigui), Lombari, Di Nardo. A disp.: Di Donato, Pacillo, Lambiase, Serra, Romero. All.: Piccirilli

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona

Marcatori: 3’ Di Nardo (Cam), 9’ Lombari (Cam), 45’ Di Piazza (Cav), 48’ Zenelaj (Cav), 52’ Maldonado (Cam), 58’ Parisi (Cam), 75’ Maldonado (Cam)

Ammoniti: Magri (Cav), Grandis, Di Nardo, Bonacchi, Sdaigui (Cam)