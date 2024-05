La Cavese ribalta il Trapani e vince al "Provinciale". Gli aquilotti volano alle semifinali della Poule Scudetto

La Cavese batte il Trapani a domicilio, sbanca il “Provinciale” e si regala le semifinali della Poule Scudetto come testa di serie. La squadra di Raffaele Di Napoli si aggiudica il primato del Gruppo 3 e si qualifica al turno successivo, per il titolo di “Campione d’Italia” c’è anche il gruppo metelliano. Per gli uomini di Alfio Torrisi si registra un ko dopo 49 risultati utili consecutivi. Fasi di studio tra le due formazioni ad inizio partita, alla prima occasione però i padroni di casa passano in vantaggio. Al 14’ disimpegno non impeccabile di Megna, Palermo fa partire una conclusione che supera Barone e sblocca il punteggio. I biancoblù replicano poco dopo la mezz’ora di gioco e acciuffano il pareggio: ci pensa Tropea, su suggerimento di Felleca, a pareggiare i conti con un tiro che si insacca, complici le deviazioni di Bolcano e Antonini. Fino all’intervallo il risultato non cambia più.

Al rientro in campo, gli aquilotti ribaltano la gara con il gol di Di Piazza: l’attaccante sfrutta un errore della retroguardia avversaria e fulmina l’estremo difensore per il vantaggio. La rete galvanizza la truppa blufoncè che al 52’ trova anche il tris con il rasoterra vincente di Urso. Il Trapani prova a rientrare in partita, soltanto al 68’ la brigata di Torrisi si riporta in zona Barone con una rasoiata di Convitto. Passano quattro minuti e Samake di testa impegna il numero 22 ospite. Il classe ’99 allontana anche la seconda minaccia di Convitto al 74’. A dieci minuti dal novantesimo i granata accorciano con una punizione di Kragl che sorprende Barone. All’84’ il portiere dei campani para un calcio di rigore a Cocco. Nel recupero da segnalare l’espulsione di Urso. Al triplice fischio la Cavese espugna il “Provinciale” e vola alle semifinali della Poule Scudetto.

Il tabellino

Trapani (4-2-3-1): Antonini; Pino (58’ Pipitone), Bolcano, Sabatino, Guerriero; Ba (52’ Bollino), Palermo; Kragl, Marigosu (52’ Samake), Balla (46’ Convitto); Cocco. A disp.: Ujkaj, Cristini, Sbrissa, Crimi, Morleo. All.: Torrisi

Cavese (4-3-1-2): Barone; Megna, Troest, Magri, Tropea; Konate, Zenelay (75’ Sette), Lops (58’ Fraraccio); Urso; Felleca (64’ Addessi), Di Piazza (75’ Foggia). A disp.: Lucano, Cinque, Polanco, Collura, Mercurio. All.: Di Napoli

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano del Grappa

Marcatori: 14’ Palermo (T), 34’ Tropea (C), 46’ Di Piazza (C), 52’ Urso (C), 80’ Kragl (T)

Ammoniti: Konate, Kragl, Tropea, Bollino, Troest, Urso

Espulso: Urso (C)

Note: 84’ Barone (C) para un rigore a Cocco (T)

Il regolamento

Accedono alle semifinali le squadre vincenti i rispettivi gironi insieme alla seconda migliore classificata fra le escluse. Saranno considerate teste di serie le due qualificate dallo stesso triangolare. Le semifinali si disputeranno secondo la formula delle gare di andata e ritorno, la squadra che giocherà la prima partita in casa sarà stabilita da apposito sorteggio effettuato dalla segreteria del Dipartimento Interregionale. Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che nei due incontri avrà totalizzato il maggior numero di punti; in caso di parità quella che al termine della partita di ritorno avrà segnato il maggior numero di reti. I gol in trasferta non hanno valore doppio. Verificandosi ulteriore parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.