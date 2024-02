La Paganese supera l'ostacolo Rotonda e si impone in trasferta

Seconda vittoria di fila per la Paganese, battuto il Rotonda a domicilio. La squadra di Massimo Agovino, reduce dal successo contro il Bitonto, si impone anche allo stadio Di Sanzo e aggancia il Matera in classifica.

I padroni di casa provano ad approcciare meglio e si rendono subito pericolosi, ma gli azzurrostellati rispondono e passano in vantaggio al 7’ con Orefice. Il gol galvanizza la formazione campana e soprattutto il suo bomber che, pochi secondi dopo, raddoppia e mette in discesa il match. Assorbito il doppio colpo la squadra locale cerca di reagire, Esposito si fa trovare pronto e neutralizza il tentativo degli avversari al 16’. La Paganese continua ad esprimersi su ottimi livelli e al 24’ cala il tris con Mancino, bravo ad insaccare. Al 35’ Orefice sfiora il poker e la sua tripletta personale, poco prima dell’intervallo il Rotonda però trova la via del gol e accorcia con Fernandez.

In avvio di ripresa Mancino va a caccia della quarta rete per gli ospiti, ma al 55’ i biancoverdi ribaltano la manovra e riducono ulteriormente la distanza nel parziale con Alari. Al 70’ gli azzurrostellati hanno la chance per incrementare il vantaggio, ma Porzio spreca davanti al portiere. Nel finale la squadra di Agovino sciupa con Coratella, regge alle giocate degli avversari e si assicura il bottino pieno al triplice fischio (2-3).