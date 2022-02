Serie D, il Santa Maria Cilento cade in rimonta con il Paternò

PATERNO'-SANTA MARIA CILENTO 2-1

PATERNO': Latella, Dama, Scoppetta, Bontempo, Mangiameli, Puglisi (38’ st Sidibe), Basualdo, Cangemi, Rizzo (44’ st Guarnera), Mascari (24’ st Foderaro), La Piana (32’ st Fichera). All. Torrisi.

SANTA MARIA CILENTO: Grieco, Todisco (39’ st Luscietti), Romanelli (39’ st Konios), Gargiulo, Masullo, Sare (24’ st Gabionetta), Simonetti, Maio, De Mattia (24’ st Katsioulas), Maggio, Oviszach (33’ st Romano). All. Nicoletti.

ARBITRO: Sebastian Petrovo di Roma.

RETI: 5’ pt Maggio (S), 12’ pt Mascari (P), 7’ st Rizzo (P).

La Polisportiva Santa Maria esce sconfitta dal Falcone-Borsellino per 2 a 1 contro i padroni di casa del Paternó. I cilentani, in vantaggio, subiscono poi la rimonta dei siciliani. Al 5’ pt Oviszach sulla fascia offre un pallone al centro dell’area dove Maggio di piattone fa 1-0. Al 12’pt lancio di Rizzo a cercare Mascari che a tu per tu con Grieco non sbaglia e fa 1-1. Al 19’ pt lancio di Basuldo e sinistro laterale di La Piana deviato in angolo da Grieco. Al 31’pt destro parato da Grieco su Cangemi. Al 44’pt gran sinistro a ridosso dell’area di rigore di Rizzo, palla ancora deviata da Grieco in angolo. Nella ripresa, al 7’ st Rizzo ruba il tempo al portiere e di interno sinistro mette la palla in gol per il 2-1 del Paternò. Gara che non presenta ghiotte occasioni da rete dopo il vantaggio locale. Seconda sconfitta consecutiva per i cilentani che cercheranno il riscatto nel turno infrasettimanale contro l’Acireale.