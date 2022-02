Serie D, successo casalingo per la Gelbison sul Biancavilla

GELBISON-BIANCAVILLA 2-1

GELBISON: D’Agostino, Onda, Cardore, Uliano, Gagliardi, Barbetta, Conti, Marchetti, Ferrara, Oggiano, Ortolini. All. Esposito.

BIANCAVILLA: Faraone, Di Laura, De Bueno, Bozzanga, Tosolini, Panza, Piccione, Joof, Musso, Spadoni, Di Stefano. All. Ferraro.

RETI: 12' pt Di Laura (B), 24' pt Uliano (G), 26' st Faella (G).

Quarto successo consecutivo per la Gelbison, che tra le mura amiche dello stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania ha superato in rimonta il Biancavilla, in un match che si è rivelato ostico per i padroni di casa. Gli ospiti hanno messo subito in difficoltà la capolista, trovando la via della rete al 12' minuto con Di Laura. La Gelbison ha provato a scuotersi ed a reagire alla rete avversaria. Al 24' minuto, così, ha trovato il pareggio con il gol firmato da Uliano con un bel tiro da fuori area. Nella ripresa, dopo alcune occasioni, i padroni di casa hanno trovato la rete del vantaggio al 26' minuto con Faella, completando così la rimonta. La Gelbison non si è fermata, ed ha provato a chiudere definitivamente la gara, non riuscendo, però, a trovare la terza rete ma centrando comunque la vittoria.