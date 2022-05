Serie D, successo per la Cavese con l'Acireale

Squadra in casa

Squadra in casa Cavese

CAVESE-ACIREALE 3-1

CAVESE: Anatrella, Gabrieli (56′ Potenza), Lomasto, Viscomi, Caserta, Palma, Aliperta (46′ Maiorano), Corigliano, Banegas (71′ Romizi), Foggia (56′ D’Angelo), Bacio Terracino (56′ Koné). All. Troise.

ACIREALE: D’Alterio, Brumat, De Pace, Cadili, Correnti (46′ Mollica), Joao Pedro, Viglianisi (58′ Cristiani), Garetto, Tounkara (72′ Savanarola), Lo Monaco (59′ Binanti), Russo. All. De Sanzo.

ARBITRO: Marco Peletti di Crema.

RETI: 34′ Bacio Terracino (C), 43′ Corigliano (C), 52′ Palma (C), 90′ Cadili (A).

Successo casanlingo per la Cavese, che tra le mura amiche dello stadio Simonetta Lamberti ha superato gli opsiti dell'Acireale con il punteggio di 3-1. L'incontro si è aperto con ritmi bassi e con entrambe le formazioni che hanno fatto fatica a creare gioco. A provarci di più sono stati i padroni di casa, che al 34' hanno trovato il guizzo giusto con Bacio Terracino che ha aperto le marcature. La Cavese ha continuato a spingere, ed al 43' ha centrato il raddoppio con Corigliano. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, sul 2-0. Nella ripresa, dopo sette giri di lancette, i salernitani hanno calato il tris con la rete di Palma. L'unico squillo per gli ospiti è arrivato nel finale di gara, quando al 90' Cadili ha infilato la rete della bandiera.