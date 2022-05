Serie D, successo per la Cavese sul campo della Cittanovese

CITTANOVESE-CAVESE 0-1

CITTANOVESE: Bruno, Ferrante, Corso, Napoli, De Marco, Biondo, Mudasiru, De Leonardis, Gaudio (53′ Petrucci), Bonanno, Maggio (60′ Savasta). All. Di Gaetano.

CAVESE: Anatrella, Gabrieli, De Caro, Altobello (88′ Lomasto), Maffei, Palma (62′ Romizi), Aliperta, D’Angelo (64′ Fissore), Banegas, Foggia (74′ Corigliano), Bacio Terracino (80′ Allegretti). All. Troise.

ARBITRO: Nicolo' Rodigari di Bergamo.

RETI: 31′ Gaudio aug.

Successo esterno per la Cavese che ha espugnato il campo della Cittanovese con il punteggio di 0-1. Nel primo tempo Cittanovese subito pericolosa all’8′ ma Anatrella fa buona guardia. Ci prova Maggio all’11’ ma Altobello salva miracolosamente in area piccola, colpendo un auto-traversa. Al 20′ ancora Bonanno dribbla il portiere, ma De Caro interviene a salvare la porta. Al 29′ la Cavese si fa vedere dalle parti del Cittanova con Bacio Terracino il cui tiro e deviato in angolo da Bruno. Ma al 31′ arriva il gol della Cavese con la deviazione nella propria porta di Gaudio su un cross di D’Angelo dalla sinistra. Al 39′ colpo di testa di Altobello e palla che colpisce la parte superiore della traversa. Al 42′ punizione pericolosa di Bonanno e bella parata di Anatrella. Nel secondo tempo altra occasione per Bonanno a tu per tu con Anatrella, ma l’estremo difensore della Cavese salva in maniera decisiva la propria porta. Al 57′ rigore per il Cittanova per tocco di mano in area da parte di Gabrieli: Bonanno si incarica della battuta ma Anatrella intuisce e devia in angolo. Il Cittanova prova a pareggiare ma non impensierisce Anatrella. Dall’altra parte la Cavese non punge ma nel finale sfiora il raddoppio con Corigliano ma il suo tiro viene deviato in angolo.